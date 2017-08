Már 17 országban találtak összesen több milliót a rovarirtós tojásból. Az érintett országok heves vádaskodásban vannak, két embert már letartóztattak. Ausztiában is Romániában is kellett már intézkedni. De miért és mennyire veszélyesek a…

Újabb mérföldkőhöz érkezett a prémium kategóriás magyar élelmiszereket összefogó Áldomás közösségi márka, hiszen mostantól már online is rendelhetők a termékek, valamint elérhető a márka közösségi oldala is. A fokozott online…

A negyedik alkalommal meghirdetett pályázatra a második legtöbb, összesen 315 pályázat érkezett be.

Volt olyan utas, aki azért követelt kártérítést, mert egy zsiráf megrongálta a kocsiját, vagy mert kenguruval ütközött. Mindez rendben is lenne, ha nem Németországban, vagy Ausztriában történtek volna a kirívó esetek. Volt aki, amiatt tett panaszt, hogy…

Az Erste, a Raiffeisen és a Budapest Bank mellett az OTP is összehangolt adathalászatra figyelmeztet

A Pannon RTV-ben a magyar értékek mellett be tudják mutatni a szerb kulturális értékeket is, illetve segítségükkel a szerb közmédiában is megjelenhetnek azok az értékek, amelyek a magyarság számára fontosak.