Karácsonyi menü hazai ismert séfjeinktől

Kifőztek egy-egy menüsort az ismert magyar séfek karácsonyra. Megkérdezték, hogy kinél mi lesz a menü, és hozzácsaptak egy-egy borajánlatot is. Bónusz: három recept, három szakács, három stílus. Burgonyasaláta is van közte, de milyen! Gondolkodott már rajta, mit esznek a séfek, akik egész nap a konyhában robotolnak, kis túlzással az év 365 napján? Nekünk sem volt ötletünk, így megkérdeztünk néhányukat, hogy egyáltalán hajlandóak-e bemenni a konyhába? Vannak, akik dolgoznak, ők nem főznek, legalábbis nem maguknak, másokat etet a család, de meglepően sokan mondták azt, hogy ők bizony szívesen főznek. Hogy ne csak ételt ajánljunk, hanem italt is, megkértük Angerman László sommeliert, ajánljon megfizethető, ám minőségi borokat az ételekhez.