Az American Gods pilotepizódja még akár méltó adaptációja is lehet a regénynek. Spoilermentes kritika.

Igencsak szorult helyzetbe került a Netflix, amikor egy ismeretlen hacker azzal fenyegette meg, hogy ha nem fizet, akkor a birtokában lévő Orange is the New Black című sorozat új évadának egy részét letölthetővé teszi a torrentezők…