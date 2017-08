Zacher Gábor parancsolata életet menthet

Nyáron könnyebben lecsúszik egy kis alkohol annál is, aki egyébként egyáltalán nem iszik. A mérték viszont mindennél fontos, ugyanis nagy dózisban olyan hétköznapi, és egyébként egészséges ételek és italok is halálos mérgezést okozhatnak, amiről sokan nem is gondolnánk. Nagyon igaz a mondás, miszerint jóból is megárt a sok. Vannak olyan ételek és italok, amik ugyan nagyon egészségesek, rövid idő alatt extrém nagy dózisban viszont bele is lehet halni. Ahhoz például, hogy valaki C-vitamin túladagolást kapjon, 1100 narancsot kell megennie. Valószínű, hogy erre senki sem képes, de bőven akadnak olyanok is a listán, amiből ennél jóval kevesebb is elég az olyan mértékű mérgezéshez, ami már halált okoz. Például gyakran halljuk, hogy mennyire fontos a folyadékpótlás, az viszont kevésbé ismert tény, hogy a túl sok vízfogyasztás is halálhoz vezethet.