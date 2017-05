Szakíts a családoddal, és újjászületsz

Hangsúlyozzuk: lehetséges olyan élethelyzet, amikor már nincs más választás. Van, hogy a legegészségesebb szakítani a családdal. Nem kötelező a családoddal, szüleiddel kapcsolatot tartani - és ezt sokkal többen felismerték már, mint ahányan beszélnek róla. A családok ötödében előfordul: annyira nem beszélünk róla, hogy azt hisszük, alig van, akit érint ez a dolog. Annyira nehezen vállalható, hogy még tudományos kutatások is alig-alig vannak róla. Aki éppen benne van, az nem igazán vallja be bárkinek is, ha mégis, az felér egy coming out-tal. Pedig sokkal több családban előfordul, mint gondolnánk, hogy valamelyik fél úgy dönt, megszakítja a kapcsolatot egy családtagjával, vagy akár a családja egészével. Itt most nem házastársak válásáról van szó, hanem arról, hogy a szülő, a gyerek vagy egy testvér saját akaratából úgy dönt, hogy visszautasítja a kapcsolatot a családtagjaival.