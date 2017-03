Pécs: hajléktalanok varrják a speciális mentők ruháit

Az országban egyedülálló módon Pécsett hajléktalanokból verbuvált csapat varrja a speciális mentők ruházatát. A csapat két évet készült a feladatra. Két éve indult az az országos kezdeményezés, hogy hajléktalanokat is be lehet vonni a közfoglalkoztatásba. A „ha már, akkor” elvén szerettünk volna értelmes elfoglaltságot találni a program keretében, így a hagyományos kerti talajtakarás mellett jött a varroda létesítésének ötlete – beszélt az indulásról a Bamának dr. Sárkány Béla, a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Elárulja, a kezdet nem volt egyszerű, sokat kellett tanulnia a varróknak és varrónőknek, erre egy szakember készítette fel őket, azonban nem csak a szakmai, hanem a hétköznapi életre vonatkozó rutint is meg kellett tanulniuk.