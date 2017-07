Már heti egy szex is fiatalon tart

Újabb elemet írhatunk a szex pozitív élettani hatásainak listájára: állítólag már heti egy alkalom is elég, hogy hosszabban megőrizhessük fiatalságunkat. A szexet nem nagyon kell promózni, a legtöbben amúgy is a világ legjobb élményei közé sorolják. De azért tény, hogy bőven vannak pozitív élettani hatásai is, amik csak még "hasznosabbá" teszik az egészséges együttlétet, most ráadásul kiderült, hogy a szex lehet a hosszú élet titka is.