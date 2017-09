Magyarország kapott ma 4 igent

Élet? Igen! Lő! Meseszép tájak, felejthetetlen pillanatok, nyertes fotók. Lezárult a Magyar Turisztikai Ügynökség és National Geographic magazin közös fotópályázata. A szakmai zsűri az alábbi négy képet ítélte a kategóriák legjobbjának. A „Fedezd fel! – Éld át! - Fotózd le!” címmel meghirdetett pályázat célja volt, hogy a résztvevők képekben meséljenek hazánk sokszínűségéről, tájairól, településeiről, az itt élőkről – és persze saját magukról. A pályázat résztvevői két kategóriában adhatták be munkájukat 2017. július 11. és 2017. augusztus 15. között. A Magyaroszág mozgásban c. kategóriába mobileszközzel készült képeket vártak a kiírók. Olyan élményfotókat, szelfiket, amelyek, felejthetetlen hazai helyekről, emlékezetes pillanatokról, ország-világgal megosztani vágyott emlékekről készültek. A másik, Magyarország Tablója címet viselő kategóriába hazánk felfedezésre váró kincseiről, turisztikai szempontból is izgalmas, festői régióiról, településeiről, látnivalóiról kellett a résztvevőknek fényképeket beküldeniük.