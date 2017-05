Egyre több az ambiciózus fiatal közöttünk, ezért nem könnyű valami egyedi és új dolgot letenni az asztalra, de Tominak sikerült. A kreatív munkája mellett volt már sportoló, zenész, most pedig egy mood storyn dolgozik, amit egy délutáni kávé…

Most komolyan, kinek számít, hogy Havas Jon mindössze 173 cm?

Fűszernövényt könnyedén termeszthetünk, akár a kertben, akár a teraszon egyetlen kis cserépben, de akár a konyhaablakban is. Bemutatunk 3 egyszerűen gondozható mediterrán fűszernövényt, amelyeket érdemes termeszteni otthon…

A nyaralás sokunk számára az év legjobban várt eseménye. Sokan mégis csalódottan, elégedetlenül térnek haza, mert azt érzik, hogy többet is ki lehetett volna hozni ebből a hétből.

A Föld bizonyos helyein az átlagosnál magasabb rezgésszámú, tisztább energia tapasztalható. Magyarországon is található több ilyen gyógyító energiájú terület, ahol frissnek, energikusnak érezzük magunkat, csökken a testi panaszaink…

Az egy dolog, hogy nem értenek a Photoshophoz, de hogy még nyilvánossá is teszik ezeket a förmedvény képeket...

Itt a fiatalság titka! Ezt edd, hogy ne öregedj meg! Blikk - 09:47 + Életünk során folyamatosan változnak a hormonjaink, az anyagcserénk és a kollagén-termelésünk, ezért minden életkorban másmilyen ételekre van szükségünk. Brit tudósok megállapították, hogy mikor mit kell ennünk, hogy…

Újra itt a 80-as évek! Ezt a divatot megint imádják a nők Ripost - 09:30 + Így tér vissza a divatba, vidámítja meg a nyarat a 80-as évek fonott strandtáskája. Most viszont nem csak strandra, de hétköznapokra is remek viselet. Összeszedtük a legizgalmasabb darabokat.

Magyarországon is fákat ültet a francia likőrmárka marie claire - 09:30 + Az egyik legrégebbi francia likőrmárka, a Cointreau Magyarországra is elhozza nemzetközi jótékonysági kampányát. Cindy Crawfordot és Eva Longoriát követve most a magyarok is csatlakozhatnak a kihíváshoz, melynek lényege, hogy…

8 különös dolog, ami kiderülhet a véredből Wellness Cafe - 09:00 + 1. Az igazi korod A „kronológiai korod”, ami azt mutatja, mennyi ideje születtél, nem feltétlenül egyezik a „biológiai koroddal”. Utóbbi azt mutatja, hogy a tested, a szerveid, az ereid mennyire használódtak el, milyen korú csoportba tartozol.…

A 4 legkülönlegesebb mezítlábas mozgásforma marie claire - 09:00 + Ha eddig úgy gondoltuk, hogy a jóga az egyetlen csoportos óra, ahol felszabadító, mezítlábas mozgásélményben lehet részünk, akkor tévedtünk! Most négy olyan Magyarországon is elérhető edzésformát mutatunk be, amelyek során nem csak…

15 semmi máshoz nem hasonlítható hely a Brit-szigeteken, amelyet egyszer látni kell NLCafé - 08:20 + Az Egyesült Királyság leghíresebb nevezetességeit nem kell bemutatnunk. Bár a londoni Tower vagy az edinburghi vár nem kevésbé érdekes látványosság annak, aki még nem járt ott, most mégis azokból a különlegességekből válogattunk,…

8 tipp, ami segíthet elkerülni a rákot Wellness Cafe - 08:00 + 1. Kevés antibiotikum Napi 81 mg antibiotikum jelentősen csökkentette a rák számos formájának kockázatát a tanulmányok szerint. A kutatók szerint a szervezetben fennálló gyulladások csökkentésével áll összefüggésben a…

Ezért örülj, ha hazudik a gyereked NLCafé - 07:50 + Hazudunk néha a gyerekeinknek, és azt is tudjuk, hogy egy ponton a gyerekek is hazudnak nekünk. Kiderült, hogy ez nem is olyan nagy baj, sőt olyan természetes a hazugság, mint mondjuk a szobatisztaság.

Hormon, ami segíti az edzést: az irisin Wellness Cafe - 07:00 + Segít az egészséges testsúly elérésében A hormont eddig azért nem ismerték a tudósok, mert egy molekulában rejtőzött, így egész egyszerűen nem vették észre. Az irisin nagyon jó és jelentős előrelépést jelenthet a diabétesz és elhízás…

Milyen probiotikum jó a gyerek? Babaszoba - 06:35 + Számos probiotikus készítmény kapható a gyógyszertárakban, érdemes alaposan tájékozódni a vásárlás előtt. Fontos tudni, hogy prebiotikummal kombinálva hatékonyabb lehet a kezelés.

Nyugi, a gyereknek nem tökéletes anya kell Babaszoba - 06:20 + Mindannyian tökéletes édesanyák szeretnénk lenni. Békések és mosolygósak, akik imádnak minden egyes pillanatot, amit a gyermekükkel tölthetnek, és akiket soha semmi nem hozhat ki a sodrukból.

Szeretetnyelv teszt: kiderül, érzi-e, hogy szereted Babaszoba - 06:06 + Kit szeretsz a legjobban a világon? Hát őt! A babát, a párodat, anyukádat... Te miből veszed észre, hogy szeretnek? És a gyereked? Beszélitek egymás nyelvét?

6 ok, amiért megéri sétálni Wellness Cafe - 06:00 + 1. Ha sétálsz, megszűnik az édesség utáni sóvárgásod! Legalább 15 perc séta után azonnal megfigyelheted, hogy nem kívánod annyira az édességet. A kutatók szerint ez azért van, mert a mozgás által az agyad figyelme elterelődik az édes…

Amiről ritkán olvasni: a házasság a való életben Ridikül - 06:00 + Könnyen kialakíthatunk egy tökéletes képet a házasságról, és ehhez elég egy romantikus film, vagy megnézni az ismerősök fényképeit az interneten. A való életben viszont a házasélet egyáltalán nem tökéletes. De annál sokkal igazibb!

Ha túl kevés glutént eszel, cukorbeteg lehetsz Babaszoba - 05:51 + Szakemberek szerint a glutén védelmet nyújt a kettes típusú cukorbetegség ellen, így akik többet fogyasztanak belőle, elkerülhetik ennek a betegségnek a kialakulását.

Szabadulj meg a pattanásoktól méregtelenítéssel! Női NetCafe - 03:30 + A pattanásos bőr problémája elsősorban a 12-25 év közötti fiatalokat érinti, de felnőtt korban is megkeserítheti az ember életét. Leggyakrabban az arcon jelentkezik, de érintett lehet a dekoltázs, a nyak és a hát is.

Piacozás és szafari – hétvégi pihenőn a magyar orvosok Afrikában Globoport - 22:30 + A hétvége Malawiban is a pihenésé. A délkelet-afrikai országban dolgozó magyar missziós orvosokra is ráfért a szombati lazítás a komoly műtétek után.

Hinni a boldog befejezés lehetőségében nagyon hatalmas dolog - Idézetek az Egyszer volt, hol nem volt sorozatb… Style - 22:08 + Nem vagyok nagy sorozat néző, és kifejezetten ellenállóvá tudok válni, mikor valaki azt mondja, hogy "- ez a sorozat tényleg nagyon jó, nézd meg!" Így volt ez az Egyszer volt, hol nem volt-tal is, ellenálltam. Aztán véletlenül belebotlottam és a…

Hosszúból rövid: így lett 7 átlagos nőből bombázó Femcafe - 21:36 + Az alábbi 7 hölgy megtapasztalta, milyen az, amikor hosszú loknijaiknak búcsút intve szuperszexi, rövid frizurát kapnak.

Ötperces trükk, amitől mindenki gyorsabban elalszik Ripost - 21:15 + Veled is előfordult már, hogy egy fárasztó nap után nem jött álom a szemedre? Mutatjuk a trükköt, mi a megoldás.

Látványos és nőies: ritmikus gimnasztika – galéria Ridikül - 21:00 + 2 hír a témában Az egyik legnőiesebb és leglátványosabb sportág a ritmikus gimnasztika. A versenyzők labdával, szalaggal és buzogánnyal egyensúlyoznak a szőnyegen, miközben spárgáznak, szaltóznak és úgy tekerik a testüket, hogy az már szinte…

Kutyák, akikre a legnevetségesebb dolgok miatt jön rá a frász Femcafe - 20:46 + A kutyák olyan bátrak, olyan erősek, olyan magabiztosak - kivétel akkor, amikor nem. Például amikor megijednek egy macskától, egy kacsától, egy zöldségtől vagy valamilyen más nevetséges dologtól. Megzabáljuk őket!

A 7 legnagyobb diéta-mítosz Női NetCafe - 20:00 + Nyakunkon a fürdőruhaszezon, és az összes barátunknak van egy új diéta-tippje. De van-e ezek mögött tudományos háttér?Íme a A 7 legnagyobb diéta-mítosz.

Csekkold 2017 legszebb eljegyzési fotóit! Cosmopolitan - 19:31 + Hurrá, eljegyeztek! Miután végigtelefonáltad az összes rokont, barátnőt, ideje, hogy a nagyvilág is megtudja a hírt! Mutatunk néhány igazán vagány megoldást, hogy a legmenőbbet posztold a faladra!

Villám csapott egy Air France gépbe NLCafé - 18:49 + Az Air France utasszállítója – amelyet villámcsapás ért – végül gond nélkül tudott leszállni, az utasoknak és a személyzetnek sem esett baja.

A nyugalom szigetei - hat kisebb, de csodás fürdő a főváros közelében Termálfürdő - 18:45 + A divatos fürdőkomplexumok csillogása és luxus szolgáltatásai minden alkalommal ámulatba ejtenek minket, de néha azért előfordul, hogy valami egészen másra vágyunk. Egy kellemes medencére az árnyas fák alatt, egy…

Mi nők se kezdjük, hogy a Józsi technikásabb volt kézzel Velvet - 18:17 + Olvasónk rögtön tudta, hogy rossz kérdést tett fel, ezt a párja rossz válasszal tetézte.

Ne vedd meg ezt a virágot! Betiltotta a Nébih NLCafé - 18:13 + Nébih A genetikai szennyezés elhárítása érdekében a Nébih mától forgalomba hozatali tilalmat rendelt el a narancssárga virágú petúniákra Magyarország teljes területén. Az érintett növények nem jelentenek közvetlen veszélyt az emberi egészségre,…

Szauna tippek nyárra Spa Trend Online - 18:06 + A nyári szaunázásról elterjedt tévhit, hogy egészségtelen, mert a túlzott meleg már nem használ, hanem árt a szervezetnek. A túlmelegedés valóban ártalmas, de a szaunázás még a legnagyobb melegben is előnyére és nem hátrányára válik a…

Hányszor mondod naponta, hogy „hülye vagyok”? IgenÉlet - 18:06 + Emlékszem, ha én rosszat csináltam gyerekkoromban, vagy csak meggondolatlanul viselkedtem, engem bizony minősítettek. És így nem volt módom megtanulni, hogy az, amit az ember tesz és az, ami az ember maga, az…

A nagy smink-vita KamaszPanasz - 17:00 + Nem olyan, mintha csak tegnap lett volna, amikor lánya még azt sem hagyta, hogy a vásárban vagy gyerekjátszóban kifessék az arcát? Egy pár év alatt máris belépett a divat világába. Valószínűleg a National Geographic Kids magazin helyett is…

3 könnyen gondozható levéldísznövény kezdő kertészek számára Női NetCafe - 16:27 + Ha úgy gondoljuk, szeretnénk otthonunkat pár dísznövénnyel még szebbé varázsolni, de még nincs tapasztalatunk a gondozásukba, érdemes olyan növényekkel kezdeni, amelyeknek a gondozása is egyszerű.

Újítsd meg a masszázsmedencédet Spa Trend Online - 16:09 + Gyakori használat mellett előfordulhat, hogy a makacsul lerakódott vízkő miatt a jetek vagy a szűrő már nem működik tökéletesen. A hosszas sikálás és áztatás helyett, válaszd az egyszerű, de sokkal hatékonyabb módszert.

Elaludt a gyerek, szülei fent felejtették a repülőn Femcafe - 16:06 + Van, hogy egy-két dolgot néha fent felejtünk a gépen, de azért a gyereket elhagyni más tészta...

Hagyjuk, hogy a párunk igazi férfi legyen! Öt jó tanács a harmonikus kapcsolatért! (Felidéző) IgenÉlet - 16:00 + Egy jó működő párkapcsolatnak az alapfeltétele az, hogy a pár mind két tagja önmaga lehessen, hogy energiát tudjon adni a másiknak, és tudja fogadni is azt. A lelki egyensúly megteremtésében és fenntartásában a nőknek nagyobb a…

Ezért közösítenek ki valakit az elsősök Dívány - 15:54 + Több fő okot is találtak: például, ha a közösség számára fenyegetőnek interpretálták a viselkedést, vagy ha máshogy játszik, mint a többség.

Spirális utaktól részeges estéig Életforma - 15:12 + Június 2-áig láthatók a pécsi Nádor Galériában a Fundamenta-Amadeus Alkotói Ösztöndíjakra beküldött aélotásokat. Az elismerés komoly segítséget jelent a még tanuló ifjú művészeknek. A támogatás odaítélése pedig a mesterek munkájának…

Hihetetlenül reagálnak az észak-koreaiak akkor, amikor életükben először használnak bankautomatát Player - 14:51 + Észak-Korea egy különlegesen borzalmas helye a világnak. Tény, hogy az ázsiai országban a 90-es évek óta nagyjából kétmillió ember halt éhen, az alapvető emberi jogokat nem tartják tiszteletben, és mintegy féltucatnyi…

Család=erőforrás Család - 14:37 + Egészségügy Szlovákia Családkonferenciát tartottak szombaton a Parlamentben az Egészségügyi Szakmai Kollégium védőnőtagoza

Stílusos pihenés: Kényelem és elegancia egyetlen bútorban Spa Trend Online - 14:06 + Ön is imád hosszú órákat tölteni a szabadban, kertje nyugalmat árasztó környezetében, vagy éppen teraszának egyik hűvös zugában meghúzódva? Ha nem kíván kompromisszumokat kötni stílus és kényelem terén, az Eye Catcher…

Házi praktikák a korpás haj ellen Női NetCafe - 13:30 + A korpás haj kezelése nem egyszerű feladat, de házilag is sokat tehetünk azért, hogy a korpa végleg eltűnjön.

Jön az új nyári divat: merészen szexi lesz a manikűr Ripost - 13:00 + Teljesen mindegy, milyen körömformát választunk idén, a lényeg, hogy legyen szikrázóan színes. Játszadozzunk a szivárvány összes árnyalatával és búcsúzzunk el a nude stílustól!

Kompromisszumok nélkül: A Broil King legnagyobb grillsütője Spa Trend Online - 12:06 + A kanadai márka számos figyelemreméltó széria megalkotásával írta be magát a grillimádók nagykönyvébe. Ötvözve a stílusos megjelenést és kifogástalan teljesítményt, a nagyméretű berendezések kategóriájában is maradandót…

3 saját kézzel készíthető ékszer, ami nem jön szembe az utcán Nők Lapja - 12:00 + Modern fülbevaló, divatos napokra Amire szükségetek lesz: 2 db kör alakú fülbevalóalap 1 db félhold alakú fülbevalóalap 1 db téglalap alakú

Így kerülheted el leginkább a szív- és érrendszeri betegségeket Player - 11:54 + Mozgással, sok mozgással, hangsúlyozzuk ugye egyfolytában. Viszont önmagában ez nem biztos, hogy elégnek bizonyul, főleg, ha magasról teszel az egészséges étrendre, vagy ha esténként letolsz egy üveg bort – és még a…

Ha végleg elalszol nélkülem Életszépítők - 11:39 + Fogom a kezed. Törékeny vagy, gyenge, mint egy kismadár, de bennem minden változatlan. Ugyanolyannak látlak, mint húsz éve, annak a szép férfinak, aki voltál, s akit annyi hányattatott év után végre megtaláltam. Istenem, mennyire boldog…

Ennél minimalistább otthont aligha tudunk mutatni Player - 10:45 + Németország egy csendes kis falujában, Stuttgarttól délre található ez a végletekig minimalista otthon, ami az E20_House néven fut. A kristályalakra hajazó épületet egy német építésziroda, a Steimle Architekten tervezte - sallangmentesre és…

Új kajatrend az instán: süss felhőtojást! Dívány - 10:24 + Unod a rántottát és a tükörtojást, sőt már az Eggs Benedict is snassz? Az insta új kedvenc villásreggelijét, a felhőtojást neked találták ki.

Ilyen mesebelinek látják Budapestet a gyerekkönyvek illusztrátorai Player - 10:24 + A Deák 17 galéria május 27-ig látogatható Meseváros című kiállítása úgy mutatja be Budapestet, ahogy csak kevesek fantáziája engedi: gyerekkönyvek hihetetlenül színes, izgalmas illusztrációival.

Nádai Anikó így vált ízléstelen kislányból stíluskirálynővé Femcafe - 09:56 + Nézd végig, hogyan változott az öltözködése Nádai Anikónak az évek során.

A nyár nagy divatja lehet a hordóban sütés Híradó - 09:42 + Trend A jó idő beköszöntével a kamra mélyéről előkerülnek a hagyományos rácsos grillsütők, és csak úgy terjeng a nyársra szúrt szalonna illata a szabadban. A faszénen sütés története vélhetően az emberiség hajnalán kezdődött, és szinte…

Tortelloni saláta szárított paradicsommal és fenyőmaggal active beauty - 04:00 + Ezt a vegetáriánus tortelloni salátát elvihetjük magunkkal az útra is. Nagyszerűen telít és üvegben tálalva pompás látványt is nyújt. Hozzávalók ...

Divatba hoztuk! Stílus és Otthon - 19:30 + Axmann Katalin már gyakorlott lakberendezőként vetette bele magát a Style&Draw pályázat munkálataiba, melyet sajnos megrendelései miatti időhiányból fakadóan ugyan nem tudott teljesen befejezni, de a látvány és az…

Viharos széllökéseket hoz a hétvége Inforádió - 18:50 + Szombat estig a Kárpát-medence fölé eleinte száraz, meleg, majd váltakozó nedvességtartalmú, labilis légállapotú, kissé hűvösebb léghullámok áramlanak.

Ez a világ legszínesebb falva, amit a turisták kedvéért pingáltak ki Travelo - 18:00 + 230 ház tetejét és homlokzatát borították be színes festékkel, hogy ma az Instagramon ismerje meg az egész világ Kampung Pelang nevét.

Így adtam el a lakásom ingatlanos nélkül! Noizz - 16:45 + Minden ingatlanostól előre is elnézést, de ez a cikk nem az ő felmagasztalásukra íródott. Bár tehetném, de pozitív élmények hiányában inkább lerántom a leplet erről az egész témakörről. Illetve megosztom a két hónap alatt összegyűlt…

Így utazzunk okosabban AQUA - 14:54 + Nemsokára itt a nyár, a nagy utazások ideje, de mielőtt nekivágunk a nagyvilágnak, mindig jól jönnek az apró trükkök, fogások, amelyek olcsóbbá teszik vagy megkönnyítik az utazásunkat. Az Apacuka Étterem rendhagyó, kulináris…

Imádsz nassolni? Segítünk abbahagyni! KamaszPanasz - 10:30 + A nassolás nemcsak egészségtelen szokás, de az alakodnak is árt. Néhány egyszerű fogással azonban kiütéssel győzhetünk a nassolási vágy elleni harcban.

Zánkától Almádiig; a sokszínűségtől az eredetvédelemig Borászportál - 09:02 + Szerencsés az a régió, amelynek saját szőlőfajtája van, a Balatonfüred-Csopaki olaszrizling pedig annak ellenére azonosítható a borvidékkel, hogy az ország legnépszerűbb szőlőfajtájáról van szó.

Elő a grillsütővel! Lokál - 00:01 + Itt a grillszezon, de mielőtt elkezdjük megszervezni a kellemes családi vagy baráti sütögetést, nem ért átismételni néhány alapszabályt.

10 tipp hogyan éljük túl a szakítást fiúként! KamaszPanasz - 17:20 + A szakítás nem egy kudarc! Mindkét fél számára tanulás, hogy megtalálják mi az, ami jó és mi az, ami rossz a számukra! Ez egy "lépés" afelé, hogy az életben a legtökéletesebb párt találjuk meg! De nem könnyű lépés!

Ezeréven túl Vinoport - 12:30 + Itáliából importált borkultúra, Európába exportált borok - a Pannonhalmi Apátsági Pincészet több mint ezeréves történelme során hazánk egyik legkisebb, ugyanakkor a legjelentősebb múlttal bíró borvidékének meghatározó pincészete…

Beyoncé és Lady Gaga stylistja tervezte az IKEA új limitált kollekcióját Glamour - 16:45 + Bea Ĺkerlund stylist és elkötelezett divataktivista most az IKEA-val karöltve visz jó adag merészséget a lakberendezésbe

A kulináris innovációt díjazza az MTÜ a Gourmet Fesztiválon Borászportál - 15:16 + Fesztiválok Bor A legjobb újrafelfedezett tradicionális magyar ételt díjazza a Magyar Turisztikai Ügynökség az idei Gourmet Fesztiválon. Az MTÜ szervezésének köszönhetően a négynapos rendezvényen a világszerte ismert Master of Wine, Ronn Wiegand…

Tíz dolog, ami biztosan az agyadra megy az irodában Portfolio - 11:00 + Az átlagos irodákban egy munkavállalóra 10-13 négyzetméternyi terület jut, de egyes munkakörökben, különösen a szolgáltató szektor (SSC) irodáiban előfordulhat, hogy ennek értéke mindössze 7-8 négyzetmétert tesz csak ki. Egy…

Quinoás-tojásos muffinok paradicsommal és spenóttal active beauty - 02:00 + Annak ellenére, hogy inka-magnak is nevezik, a quinoa igazából nem is a gabonafélék családjába tartozik. Magas fehérje-, és ásványianyag-tartalma miatt ...