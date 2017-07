Leszarom tabletta? Köpd ki, ne nyeld le!

A leszarom tabletta nem oldja meg a gondjaidat. A Don’t worry, be happy nem működik. A boldogsághoz kellenek a tartalmas beszélgetések. Pszichológus szakértőnk írása. Aki könnyedén elcseveg bárkivel, akit látszólag csak ali-alig érintenek meg a negatív érzések, biztosan kiegyensúlyozottabb, boldogabb - gondolhatnánk. Úgy tűnik azonban, hogy mindez éppen ellenkezőleg igaz: azok érzik magunkat leginkább jól a bőrükben, akik érzéseiket a maguk mélységében megélik, és meg tudják osztani másokkal is. A tartalmas beszélgetés összeköt, a csevegés nem. Dühös vagy valakire, és akkor. Szomorú vagy valami miatt, és akkor. Aggódsz, hogy mi lesz másnap, és akkor. Megjelenik egy segítőkész társ, egy igaz barát, egy jóakaró, és azt mondja: ne foglalkozz vele. Hiszen ő se nagyon foglalkozik. Se veled úgy igazából, se a gondjaiddal, amiket megosztasz. Boldogan elvan anélkül, hogy ezeken eméssze magát, és neked is ezt javasolja. Don’t worry, be happy, üzeni még Bobby McFerrin is a rádióból, a valóság azonban az, hogy nem attól leszel jól, ha nem veszel tudomást a nehézségekről. Kutatási eredmények állítják: a leszarom tabletta igazából egyáltalán nem működik, a boldogsághoz sokkal inkább mély, tartalmas beszélgetések kellenek.