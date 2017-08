Nyáron iszunk, mert meleg van, télen iszunk, mert hideg van, iszunk jó kedvünkben, rosszkedvünkben meg pláne, mi még akkor is iszunk, ha eszünk. Szóval nagy eséllyel fordult már elő veled is, hogy kicsit elmérted az adagot és a…

Ha ön is zavartalanul szeretné élvezni a pezsgőfürdőzés üdítő élményét, bizonyára tudja, hogy ennek egyik alapfeltétele a megfelelő víztisztítás. A Hot Spring természetesen ezen a téren is megalkotta a tökéletes megoldást.

– Mondtad, hogy holnap indultok nyaralni, és azóta is próbálom elképzelni, mit is jelenthet számodra a nyaralás. Szörfözöl, búvárkodsz, bungee-

De mit is nézhet a gyerek a tv-ben? I. rész mindset - 20:46 + Egy hosszú nap után a szülők és a gyerekek is pihenésre vágynak. Bár nem büszkén, de valljuk be: ilyenkor olyan egyszerű leültetni a gyerekeket a tv elé, ami leköti, még a szülő szusszan egyet az esti vacsora–fürdés–lefekvés előtt.…

A vakrandizás szépségei Ridikül - 20:00 + Bár manapság egyre ritkább, sőt, néha úgy tűnik, mintha valójában csak a '90-es évekbeli vígjátékokban létezett volna, van valami bájos a vakrandizás intézményében.

Ma este lehet leglátványosabb a Perseidák meteorraj Ridikül - 19:30 + Csak lehet, ugyanis az idei csillagzáport több tényező is zavarhatja, például a felhőzet és a telihold erős fénye is. Bízzunk benne, hogy sikerül elcsípnünk néhány hullócsillagot ma este.

Aki jól alszik, egészségesebben eszik Női NetCafe - 18:14 + Egy a Journal of Applied Psychology című lapban közzétett tanulmány szerint, ha kellően pihentetően tudunk aludni éjszaka, akkor másnap kevésbé hajlunk arra, hogy a napi stresszt valamilyen egészségtelen étellel próbáljuk levezetni.

Étlen-szomjan várakoztatták az utasokat a reptéren NLCafé - 17:31 + Az utasok nem bíznak abban, hogy megkapják a kártérítést a légitársaságtól.

Gyermekei után sír az éber kómában fekvő Kata NLCafé - 17:05 + Barcs A 36 éves nőnek a műtétje előtt az volt az utolsó szava: a gyerekeimet akarom. Édesanyja reménykedik, hogy javul Katalin állapota.

Koppintsd le ezt a 3 álomgyerekszobát! NLCafé - 17:00 + Vettünk három csodás gyerekszobát, és összeszedtük, milyen, itthon is megvásárolható kellékekkel teremthetsz hasonló stílust!

8 éve gyomorforgató bűzben élnek NLCafé - 16:18 + Elviselhetetlen bűz miatt dühöngenek a lakók Pécsett.

Nem ciki, sőt divatos koszos cipőben járni Dívány - 14:25 + Egyféle politikai üzenete is van a gyárilag mocskos tornacipőnek. Mutatjuk, mit hozott divatba a Gucci és a Vetements!

Sérül a jóképű férfiak feleségeinek önbizalma Női NetCafe - 14:11 + Azok a nők, akiknek férjük kiemelkedően vonzó és jóképű, igen nagy eséllyel negatív énképpel és súlyos önbizalomproblémákkal küzdenek, és gyakoribb körükben számos étkezési zavar is – derül ki a Florida State University friss…

Idén is lesz babakocsis felvonulás Kecskeméten Család - 14:00 + A kecskeméti Hírös7 Fesztivál vasárnapján, augusztus 27-én a gyerekeké lesz a főszerep. A rendezvény

Így lehet tökéletesen porhanyós a hús, ami az asztalodra kerül Dívány - 12:36 + A tudományosan megalapozott házi érlelés a legjobb dolog, amit csak egy hússal tehetsz.

A brit jegybank nem mond le az állati eredetű zsiradék használatáról a bankjegyekben Ecolounge - 12:30 + A tiltakozások ellenére a jövőben sem mond le az állati eredetű zsiradék használatáról a bankjegyekben a brit jegybank, amely közölte, alapos mérlegelés után hozta meg erről szóló döntését.

Gyermekszáj: honnan jön a tej? Család - 12:00 + A tej mindennapjaink része, ami még akkor is igaz, ha folyamatosan csökken az egy főre eső tejfogyas

15 egyszerű tipp, amivel újjá varázsolhatjuk az otthonunkat Nők Lapja - 12:00 + Bejárat Frissítsük fel a bejárati ajtót Semmi sem dobja fel jobban a bejáratunk megjelenését, mint egy színes ajtó. A sötétebb piros, zöld és kék

Van értelme a borszakértők tippjeinek? Dívány - 11:21 + Az esetek többségében nem csak a levegőbe beszél a sommelier.

Flip-flop papucs: jobb ha csak módjával viseljük Női NetCafe - 11:09 + A flip-flop papucsok nyáron nagyon praktikus viseletnek bizonyulnak, hiszen egy pillanat alatt belebújik az ember és már indulhat is az útjára, de szakemberek szerint ezek a lábbelik valójában nagyon sok problémát tudnak okozni.

Hajfestés természetes anyagokkal. Minden, amit a henna, az indigó és a szenna használatáról tudni érdemes Életszépítők - 11:00 + Egyre többen érdeklődnek a természetes növényi hajfestési módok iránt. Sokan hajfesték-allergia, esetleg más komolyabb betegség miatt kénytelenek száműzni az életükből a káros hatású vegyi anyagokat,…

Megvennéd Trumpék 4,3 milliárd forintos karibi nyaralóját? Dívány - 10:12 + Az elnök ráunt a Karib-szigeten található 9 hálószobás luxusvillára. Mutatjuk, mit árul 16,9 millió dollárért!

Iskolakezdő készlet saját kezűleg, hogy kreatívan teljen az augusztus Nők Lapja - 09:00 + Színpompás kollázs Amire szükségetek lesz: hasonló színvilágú, de más-más mintájú képek (akár újságból kivágva) olló ragasztó ceruza vonalzó füzet

A citromos víz előnyei, amikről eddig nem tudtál Wellness Cafe - 09:00 + 1. Felpörgeti az anyagcseréd Hallottad már, hogy az egészséges test alapja az egészséges emésztőrendszer? Sok szakértő állítja, hogy ez valóban így van, a citromban lévő rost pedig segít fenntartani az egészséges emésztést. Reggel…

Delka bag nyári, pasztell kollekció marie claire - 09:00 + Egy pezsgő kollekció részletei: egy lakásvásár keretein belül zajlott a Delka bag legújabb kollekciójának bemutatója.

Így fejlődik a kisgyerek kézügyessége Babaszoba - 08:30 + A legtöbb baba nagyjából egyéves korára nemcsak, hogy megtanul járni, de a kézügyessége is rengeteget fejlődik.

Sokkot kap a gyerek a hajmosástól? Íme pár tipp Babaszoba - 08:10 + A legtöbb baba nem szereti, ha víz éri az arcát. Ötletet adunk, hogyan mosd a haját.

Összekarcolódott a napszemüveged? Így javíthatod ki nyomtalanul Retikül - 08:06 + Akármennyire vigyázol is a napszemüvegedre, a rendszeres használat során előfordulhat, hogy összekarcolódik.

Vihar után béke? IgenÉlet - 08:00 + Lehet akármilyen rossz a helyzet, nem tart örökké. :)

Feng shui-barát növények Gardenista - 07:52 + Ezt ismerjük mi Feng shuiként, az eredetihez vajmi kevés köze van. Amolyan rántotthúsos lángos.

Négyszáznál is több életet mentettek meg tavaly a donorok Szimpatika - 07:10 + Akár három évet is várhatnak a betegek a beavatkozásokra, a legtöbbeknek új vesére lenne szüksége.

Már akkor is népszerűbb az étel, ha csak hisszük, hogy természetes Női NetCafe - 07:02 + Olyan óriási a kereslet a természetes alapanyagokból készülő ételek iránt, hogy már a puszta tudat, hogy biotáplálék van a tányérunkban is népszerűvé teszi azt.

Ez történik a testedben, amikor szomjúságot érzel Wellness Cafe - 07:00 + Egy felnőtt testének körülbelül 65%-a víz. Ez szabályozza a test hőmérsékletét, kipárnázza az ízületeket, szállítja a tápanyagot és a hormonokat. Vizelettel, széklettel, izzadással és légzéssel együtt hozzávetőlegesen naponta két és fél…

Az elfenekelt gyerekek agresszívak lesznek Babaszoba - 06:50 + A Missouri Egyetem kutatói szerint a csecsemőkorban alkalmazott testi fenyítés az ötödik osztályban és tinédzserkorban is negatívan befolyásolja a gyermekek temperamentumát és viselkedését.

Baj, ha tápszeres, és az is, ha sokáig szoptatod Babaszoba - 06:30 + Akár szoptatod, akár tápszerrel eteted a kisbabádat, kisgyermekedet, arra készülj fel, hogy az ismerőseidnek meg lesz a véleménye rólatok, amit persze nem félnek majd magukban tartani.

Herenden tündököl álmaink vályogháza 24 - 06:11 + Provence hangulata sugárzik a porta minden szegletéből.

7 szuper érv az erősítő edzés mellett Wellness Cafe - 06:00 + Nos, a tanulmányok szerint az erősítő edzés mindezeket és még többet ad. Az erősítő edzés alatt persze nem csak a súlyemelésre gondolunk. Fontos minden korosztály számára, és különösen fontos néhány egészségügyi (ízületi…

Hazai superfoodok a termelői piacról Gardenista - 05:56 + Most eláruljuk, mik azok a superfoodok, és hogy itthon hol találod a legjobbakat közülük.

Ez a hormon tehet róla, hogy nem tudsz fogyni Wellness Cafe - 04:00 + Ha a leptin felszabadul, segít kiegyensúlyozni az energiaszintet és testsúlyt. A hormon áthalad a vér-agy gáton, ekkor az étvágyat befolyásolja. A leptin befolyásolja a szimpatikus idegrendszer működését, fokozza a zsírégetést,…

Pucér nőkre lövöldözött Korzikán egy dühös férfi 444 - 22:00 + A nudistákat akarta elzavarni, sikerült is neki. Egy nő súlyosan megsérült.

Top 10 nyári randiötlet KamaszPanasz - 20:20 + Valami szórakoztató és romantikus dologgal akarod elkápráztatni a partneredet ezen a nyáron? Legyél kreatív és kalandvágyó ezzel a 10 ötlettel, és garantáltan lenyűgözöd a randi partneredet.

Sajátmárkás kontúrpalettát teszteltünk - Meglepő eredményt kaptunk! Retikül - 19:02 + Kreol, olajos bőrtípushoz remekül passzolnak a Rival de Loop Young paletta krémes állagú pigmentjei. Nem hivalkodó, és nem nehezíti el a bőrt.

5 dolog, amiről nem tudsz a szülés előtt Dívány - 18:33 + Megszületik a baba, és bár nagyon finom az illata, hirtelen minden nagyon más lesz, és azon kezdünk gondolkozni, erről eddig miért nem volt szó?

Karikás szem: mi van a háttérben? KamaszPanasz - 18:30 + A szem körüli bőr igen vékony és érzékeny a testben zajló anyagcsere változásokra, így elég hamar jelzi, ha nincs valami rendben. Mi mindent jelezhet?

Két szó, amit ne használj, ha célt akarsz érni: mindig és soha IgenÉlet - 18:06 + Ugye ismerősek ezek a mondatok: Te soha nem viszed le a szemetet, mindig a tévét nézed, soha nem foglalkozol velem, mindig csak mással törödsz - te is használod őket? Jobban tennéd, ha elfelejtenéd! Hogy miért?

A grillsütők császára: A Broil King Imperial XL Spa Trend Online - 18:06 + A kanadai gyártó szakemberei a legapróbb részletekig arra törekednek, hogy berendezéseikkel professzionális környezetet biztosítsanak a grillezés szerelmeseinek. Modelljeik kivétel nélkül a magas minőség és kifogástalan…

Férje megunt ingjeiből készít cuki ruhákat lányainak - Nem költ drága gyerekholmikra! Retikül - 18:01 + A gyerekek hamar kinövik, és még hamarabb leharcolják ruháikat. Miért is kellene drága hacukákban járatni őket? Ez a találékony anyuka az újrahasznosítás mestere!

Így spórolj nyaralás közben az evésen és az iváson Dívány - 17:31 + Reggelizz pékségben, dőzsölj ebédidőben, kávézz a bárpultnál, és meg sem érzed a megszorítást.

Mikor szabad meginni a nap utolsó kávéját? Noizz - 17:06 + Sosem tudod melyik tanulmánynak higgy azzal kapcsolatban, hogy hány darab kávét ihatsz meg egy nap és azt melyik napszakban hajtsd fel? Akkor most eláruljuk, mikor optimális az utolsót elfogyasztani, hogy utána ne vibrálj éjfélig.

Legyen személyre szóló árnyékod a Venus napernyővel Spa Trend Online - 16:06 + Szeretnéd, ha a napernyő árnyéka csak téged követne? Akkor az Umbrosa Venus egyszemélyes árnyékolójára van szükséged, amit nem kell megosztanod senkivel. A hűs árnyék csak téged vár!

Ez az én kis hiányom (Felidéző) IgenÉlet - 16:03 + Nekem hiányoznak a példaképek. Nem idolok, nem bálványok, hanem olyan férfiak és nők, akiket nem kísért meg hiúság, hatalomvágy, csalárdság, csapodárság. Akik valami nagyszerűt alkottak az életben – lehet hogy az a…

Vegán vagyok! Divat vagy egészséges életmód? RCNews - 16:00 + A vegán életmód nagyon divatba jött az elmúlt években, egyre népszerűbb a sztárok és az átlag emberek körében is. Miből is áll az egész? Most megtudod! Vega vs. vegán Vegetáriánus alatt a hétköznapi szóhasználatban olyan embert…

Menő a beton, a fa és a fénycsövek Dívány - 15:57 + Inspirálódjatok az Inside döntőseinek munkáiból! Óriásgalériában mutatjuk a legjobb házakat, bárokat és irodákat!

MIlyen egészségügyi hatásai vannak a masszázsmedencéknek? Spa Trend Online - 14:06 + A masszázsmedencékről szólva gyakran kerül központba a kikapcsoló, stresszoldó szerepe, és a hétkönapokból való kiszakadást nyújtó rendeltetése. A pezsgőfürdőzés élménye azonban nemcsak a lélekre, hanem a testre is…

8 színpompás virág, ami ősszel is a kertünk éke lehet Nők Lapja - 14:00 + Krizantém A temetővirágnak is nevezett krizantémot nem kell bemutatni, egyike azoknak a növényeknek, amik még Mindenszentek környékén is virágoznak.

Nyugati-Alpok: 30-50 cm friss hó a hegyekben Síelők - 13:27 + Az utóbbi napokban havazás érte el az Alpok nyugati oldalát. Tegnap reggel még csak a magasabb részeken és kisebb mennyiségben, ma reggelre azonban már az alsóbb régiókban és nagyobb adagokban is hullott a hó körülbelül 2000…

Egyre többen ajakplasztikáztatnak Kylie Jenner miatt Cosmopolitan - 12:36 + Ezt Kylie plasztikai sebésze mondta, akihez páciense miatt fordulnak egyre többen azzal, hogy nagyobb szájat szeretnének.

Női főnökök, miért nem bírjuk őket? Dívány - 12:31 + Leginkább a nők tartják elviselhetetlennek a női főnököket, de ehhez nem sok köze van a másik személyének.

Egészség tippek nyári grillezéshez Spa Trend Online - 12:06 + A nyári melegben pillanatok alatt elszaporodhatnak a gyomorrontásért felelős baktériumok a grillezéshez előkészített ételben, ha pedig a hús túlsül, veszélyes karcinogén anyagok is keletkeznek. Akadályozd meg az egészségkatasztrófákat…

Virágzó balkonláda vaksötét helyekre. A MEGOLDÁS! Gardenista - 12:03 + Eddig kínlódtál az árnyékos oldalon? Itt a tuti megoldás a balkonládára.

Ez a pilótanő most az Instagram új sztárja Cosmopolitan - 11:53 + A német lány nemcsak azért különleges, mert repülőgépeket vezet, de azért is, mert gyönyörű, bomba teste van és folyamatosan csodálatos helyekre utazik. Az ő életére aztán tényleg illik a #YOLO!

Mogyorós és mákos-málnás az év tortája Dívány - 11:18 + Betortáztunk a Parlamentben. Mutatjuk, hogy mivel nyert a budapesti SUGAR! és a Zazzi!

Zseniális újítással rukkolt elő az ASOS! Cosmopolitan - 11:09 + Veled is előfordult már, hogy megláttál egy cuki rucit Instán, amibe azonnal beleszerettél, de nem tudtad, hol szerezheted be? Az ASOS most megtalálta a megoldást!

Édes az ébredés, ha szexszel kezdődik Noizz - 10:06 + Mindig is jó programnak tartottam a reggeli szexet, ugyanis akárhányszor így kezdtem a napot egyszerre voltam kielégült és energiával teli.

Állj fel és evezz marie claire - 10:00 + A SUP-deszka olyan, mint a szörfdeszka, viszont össze lehet csomagolni egy hátizsákba, és már vihetjük is magunkkal a következő izgalmas helyszínre.

Hamarosan Balaton Boat Show! Porthole - 09:09 + Balaton Szeptember 8. és 10. között az ország legnagyobb vízi hajókiállítása a Balaton Boat Show várja látogatóit a Kenese Marina Portban. Az idén 22. alkalommal megrendezésre kerülő seregszemlén a hazai hajós piac minden jelentős…

5 érdekes tény, amit nem tudtál az állatokról Noizz - 09:03 + Az állatok csodálatosak, különlegesek és néha hihetetlen dolgokra képesek. Bár sokan kevesebbre tartják őket az emberi fajnál, úgy gondolom számtalan olyan esetet hallottunk már, amikor bebizonyosodott, hogy jobbak mint mi.

A te valóságod IgenÉlet - 08:03 + De sokkal jobb egy általunk kreált valóságban berendezkedni. Nem teljesen álomvilág, de nem is olyan kegyetlen, mint a nagybetűs ÉLET. Kettő közti komfort.

Gyertyafújás=szülinapi baktériumtelep Dívány - 07:55 + Mennyi baktérium kerül a születésnapi tortákra, ha elfújjunk a gyertyát? Még jó, hogy ilyen fontos kérdésekkel is foglalkoznak a kutatók.

Ha nem cselekszel időben, lecsúszhatsz álmaid porszívójáról Dívány - 07:54 + Felejtsd el, amit eddig a porszívókról tudtál, mert szeptembertől teljesen átrendeződik a kínálat.

Ezek a világ legdrágább táskái Cosmopolitan - 07:53 + Valld be, hogy te is képes vagy kisebb vagyont költeni egy táskára – de hajlandó lennél akár egy fél lakás árát is kicsengetni, ha álmaid darabja szólítana meg a kirakatból? Képzeld: van, aki igen!

Így változik meg az életünk 20 év múlva 24 - 07:53 + Ami ma még csak képzelet, az hamarosan valósággá válik. A jövő már az ajtónkon kopogtat.

Szemöldök balayage az új őrület marie claire - 06:00 + A természetes balayage kétségkívül az elmúlt évek legtartósabb trendje. Idén nyáron nem csak a hajunk vége lehet napszívta hatású, hanem a szemöldökünk is.

Nissan Leaf: Stílusváltó élménydodzsem Lokál - 00:01 + Itt a Lokál első villanyautótesztje, amelyben nemcsak a Nissan Leafet, hanem az elektromos közlekedés lehetőségeit is vizsgáltuk. Előbbi bőven átment a vizsgán, utóbbi épp súrolta a lécet. A Leaf élményt ad, a töltőpontok megdolgoztatnak és…

Készíts otthon citromfagyit! Lokál - 00:01 + Ha már annyira meleg van, hogy nem akarsz kimenni vagy a „trópusi vihartól" nem tudsz, de megdöglesz egy hűs frissítőért, akkor irány a konyha! Egy jó házi citromfagyi összeáll 15 perc alatt, és onnantól már csak a jégszekrénynek kell…

Ami nekünk taszító, más kultúrákban szexi Noizz - 18:33 + Azt mondják, a szépség belülről fakad, meg, hogy az, mi magával ragadó, mindig a szemlélőtől függ. Tény, hogy nálunk a tökéletesség hódít (sajnos) egy ideje, a kockás has, az instant cickók, fehér és szimmetrikus fogsor, tomporig érő…

Mi legyen az üres üvegekkel? 5 kreatív tipp KamaszPanasz - 18:10 + Újabb egyszerűen elkészíthető ötleteket ajánlunk figyelmetekbe. Ezúttal az üres üvegek újrahasznosításához adunk néhány tippet. Próbáljátok ki ti is!

A 80-as évek emberarcú képregényei Magyarország Kúl - 07:00 + Kulturális csemegék rengeteg képpel, kevés betűvel, a rendszerváltás előtti időkből.

Lapozz bele nagymamád édeskönyvébe! Magyarország Kúl - 13:49 + Kicsit nosztalgiázunk, fellapozzuk nagymamáink egyik legkedveltebb szakácskönyvét, az Édeskönyvet.