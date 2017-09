Ha nincs más otthon, jöhet a macskakaja

Ehető a macska- és a kutyaeledel. De azért ne szokjunk rá. Egy frissen felbontott szarvashúsos kutyakonzervnek igencsak ínycsiklandó illata tud lenni. Felette állva egész biztosan sokan elgondolkodtak már azon, hogy vajon meg lehet-e kóstolni. Amikor arról van szó, hogy meg lehet-e enni a házi kedvencek ételeit, akkor fontos, hogy jól tegyük fel a kérdést. Például egy tengerimalac répából, uborkából és almából álló étrendjével sokan ki lennének békülve, illetve a kutya sem húzza a száját, ha bélszín a menü. Ellenben aligha rágcsálna bárki is filmnézés közben egy kis kutyakekszet vagy olyan családi kiszerelésű kutyakajakonzervet, amit még a kutyának sem adunk oda szívesen. Viszont ha nagyon nincs más, akkor többnyire simán meg lehet enni a háziállatok ételeit, még ha nem is feltétlenül finomak" - írja a Ma is tanultam valamit bloggere.