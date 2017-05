Gyönyörű fotók a méhészet legszebb pillanatáról

"A nehézség essék a kaptárodba!" Ha megtelik a kaptár, elérkezik a méznyerés ideje. A méhészkedés talán legszebb pillanata a pergetés. Ennek a legfőbb segítsége egy egyszerű mérleg. Egy kaptár alá mérleget állítanak, és figyelik a gyarapodást. Amikor már nem nő a kaptár súlya, eljött az ideje a pergetésnek. Innen ered a méhész köszöntés: "A nehézség essék a kaptárodba!" Idén országos viszonylatban a méhészek egy része veszteség nélküli jó áttelelésről, mások a méhállomány 50-70 százalékos pusztulásáról számoltak be. Az akác egy része is megsínylette a hideg, fagyos tavaszi napokat, ám a megmaradt akácos méhlegelőkön szorgosan dolgoztak a méhek, és – mint felvételeinken is látható – elérkezett a mézpergetés (méznyerés) ideje.