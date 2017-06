Új rovatunkban minden héten olyan szerencsés nőket mutatunk be, akik számára a munkájuk az életük egyik értelme, a szenvedélye. Reméljük, példájuk másoknak is erőt ad az esetleges váltáshoz, vagy jelenlegi élethelyzetük átalakításához.…

Vajon meg tudod fejteni ezt a feladványt? Vagy te is elvérzel, mint a legtöbben?

A túl sok és a túl kevés is árthat A Radiological Society of North America megállapítása szerint sem a passzivitás, sem a túlzásba vitt sport nem használ a térdízületeknek. Sőt, mind a nagyon magas, mind a nagyon alacsony fizikai…

Gyönyörű tájak, szuper programok, és még jobb társaság. Ha imádsz autózni, és a fesztiválokat is szereted, akkor kösd össze a kettőt, és érezd jól magad! Mutatjuk a nyár legjobb autós rendezvényeit!

A kettős születés örömére Jay Z gyorsan be is jelentette új albumát, melynek címe: 4:44. Mekkora tripla win!

Még csak most tettük meg újévi fogadalmainkat, de máris, szinte észrevétlenül elrohant az év első fele és most itt állunk a strandszezon kellős közepén. Sokunk pedig a fogadalmai felénél sem tart, már amelyek a beach body elérését…

Mesebeli tájak, buja, zöld erdők, színpompás, virágos mezők és gyönyörű, természet alkotta vonulatok: pattanj be a kocsiba, és felejthetetlen élményben lesz részed! Ezeken az utakon feltétlen kocsikázz végig, ha valami igazán lenyűgözőt…

Két ember, két város: New York és Párizs, egy film két különböző szemszögből – így lehet a legjobban összefoglalni James W.

El sem hinnénk, de a pislogás nagyon igénybe veszi a bőrünket, rossz hír, de például a mimikai ráncok kialakulásában is jelentős szerepe van.

A leggyakrabban hormonális probléma okozza a ritkább menstruáció. De megbújhat a háttérben gyulladás és daganat is. Mi számít szabályos menstruációs ciklusnak?

A kanadai márka többek között azért vált a grillezés egyik úttörő, széles körben elismert gyártójává, mert szakembereik a sütés előtt, közben és után felmerülő részletekre is gondolnak. Íme, egy olyan kiegészítő, amire biztosan szüksége…

Felrobbantotta az internetet Diana hercegnő sötét titka, miszerint borzasztó házasságban éltek Károllyal, aki rossz férj és apa volt egyben. Viszont tudjuk, hogy minden éremnek két oldala van, nézzük meg a másikat is: Ismerjétek meg…

Lehetséges továbblépni és meggyógyítani a sebeket anélkül is, hogy a téged bántó bocsánatot kérne.

Ahhoz, hogy a nyaralásunk a bőrünk szempontjából is tökéletesen teljen, érdemes kozmetikai szempontból is felkészülnünk.

Sok rátermett ingatlanközvetítő van, de akad olyan ház, amely a legelszántabbakon is kifog.

A New York-i Design Héten felkapott volt a praktikusság, a vintage, a 80-as évek stílusa és az art deco.

Az 1998-as Oscar-díjas romantikus film, a Szerelmes Shakespeare idén végre színpadi darab formájában is elérkezett hozzánk a Madách Színház nyári fesztiváljának, a Szerelmünk, Shakespeare-nek köszönhetően és nem érdemes…

Nemcsak azoknak van veszélyben, akik rendszeresen fogyasztanak alkoholt - a háztartási vegyszerek és az elhízás is brutálisan támadja a májat. De vajon milyen tünetek utalhatnak arra, hogy ideje orvoshoz fordulni?

Bár kissé furcsa az íze, de az almaecet az egyik legegészségesebb ital, sőt még a fogyást is segíti.

A Trónok harcás Alfie Allen majdnem olyan bevállalós, mint monokiniző barátnője. De a kérdés most ez: meddig érjen egy férfi fürdőnadrágja? Válaszol a heti trend.

Néha a legfurcsább házi praktikák és szépségtrükkök bizonyulnak a leginkább hasznosíthatónak. Egy instagramos szépségblogger megmutatta, hogy még egy egyszerű, hétköznapi tisztasági betét is a segítségedre lehet a sminkelés…

Amikor a fiam kicsi volt, rendszeresen leírtam sajátos gyereklogikáját tükröző mondásait. Ebből válogattam most egy csokorra valót. Helyenként mellékelek fordítást, magyarázatot is.

Különleges formavilágával a SpaLounge gyorsan meghódította a kültéri életmód kedvelőinek szívét. A nem csupán prémium minőségű, de megjelenésüket tekintve is teljesen egyedi kerti bútorokat gyártó márka egyik legnépszerűbb…

A stílus nem kor kérdése, és nagyon jól néznek ki azok a párok, akik még idősebb korukban is odafigyelnek az öltözködésükre. Olyan jó lenne egyre több hasonló szerelmest látni az utcán. Inspirálódjunk!

A vitaminhiány jeleit és tüneteit nehéz felismerni, hiszen a különböző apró kis jelek oka számtalan egyéb betegség is lehet.

Mindannyian tudjuk, mennyire rossz dolog, ha valaki megállás nélkül eszik. Azonban erről leszokni nem egyszerű dolog, sőt, akár orvosi segítségre is szükség lehet.

Almodóvar leginkább mászkálással foglalkozik a Prada félperces szösszenetében. Ja, és vannak vele/rajta Prada termékek is, szóval Pradában mászkál.

El tudnád képzelni, hogy egyszerre több fiúba is szerelmes legyél és akár mindkettejükkel legyen kapcsolatod is? Most egy nyitott házasságban élő lány őszintén vallott arról, hogy milyen érzés osztozni a szerelmen.