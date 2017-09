Dzsúsziánus vagy csíraiánus vagy? Végre megtudhatod!

Mindenki elbújhat a gyümölcsiánusok mellett, ők hozzák a legtöbb áldozatot. Fontos, egyben hiánypótló ábrával jelentkezett a National Geographic, ami az összes new age táplálkozási divat összegzésének és rangsorolásának szándékával készült. A legszűkebb, a leghardcoreabb kategoriának a gyümölcsiánus tűnik, mivel ők tényleg csak gyümölcsöt esznek. A dzsúsziánusok gyümölcs mellett zöldséget is tömhetnek magukba, a csíriaiánusok pedig magokat is az előbbi kettőn kívül – de semmi mást.