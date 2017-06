Bizony, a szépségért a férfiak is megszenvedtek

Hajcsavarás, arcpúder, hajfestés – vannak dolgok, amikről azt hinnénk, hogy a nők kiváltságai. Ám a történelem igencsak rácáfol erre. Elmondjuk, hogyan változtak a történelem során a férfiak szépítkezési szokásai. Ahogy a mondás is tartja, a szépségért meg kell szenvedni – legyen szó bőrápolásról, frizuráról vagy épp szőrtelenítésről. Így nemcsak a nők, hanem sok esetben a férfiak is bevállalják a nehézségeket. Úgy tűnhet ugyan, hogy a szépségápolás terén a közelmúltban új dimenziók nyíltak a pasiknak, egyáltalán nem új keletű az, hogy figyelnek önmagukra és szépítkeznek. Ugyanis már az őskorban festették magukat, sőt a testüket is tetoválták. A hajukba csontokat és tollakat tűztek.