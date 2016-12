A téli mínuszok a bőrünkön kívül a hajunkat is nagyon megviselik, még akkor is, ha szinte mindig sapkát hordunk. De szerencsére nem kell drága kencékhez nyúlnunk, hogy helyrehozzuk a száraz hajvégeket, mert a konyhánkban találjuk…

Az amerikai pár 1946-os lagziján nem volt fotós. Most pótolták, ami akkor kimaradt, és milyen jól tették.

Te is minden évben izgatottan várod, hogy felcsendüljenek az első ünnepi dallamok a rádióban és a tévében? Képzeld, azért van jó néhány szám, amit le se mernek adni, annyira hajmeresztőre sikeredtek. Csekkold le minden idők…

Ha karácsonykor vendégek érkeznek hozzánk, biztosan mi is azt szeretnénk, hogy a lehető legtökéletesebben mutasson a lakásunk, és minden jól sikerüljön. Ezért vannak olyan dolgok, amiket jobb, ha legalább az ünnepekre bedobozolunk és…

Ha idén is nyomasztó ünnepet akar, tartsa be pszichológusok utasításait.

Egy kvázi gazdasági nyitás fejezeteként egyre több nyugati turistacsoport juthat el Észak-Korea kirakatfővárosába, Phenjanba. Vicky Mohieddeen, idegenvezető többször járt ott, nemrégiben interjút is adott a BBC-nek a munkáját…

Karácsonykor az önjelölt borszakértők hajlamos büszkén elővenni egy-egy szép üveg bort és előadni magukat. Te is ezt teszed? Csúnya leégés lehet ennek eredménye, ha nem tartod be az alábbiakat.

Azért, mert a szoptatás természetes, még nem jelenti, hogy könnyű is. Időt és gyakorlást igényel a szoptatás elsajátítása, legyél kitartó és türelmes, ha nem megy azonnal. Az alábbi 8 pozíció valamelyike neked is be fog válni.

Karácsonykor is éjjel-nappal hívható a telefonos lelkielsősegély-szolgálat – hívta fel a figyelmet a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének elnöke.

Nem minden divattervező szerint fa formájú a karácsonyfa. Lehet akár ruha is. Vagy mondjuk lufiszív.

Lesz Borjog és bormarketing konferencia 2017-ben is, itt a programterv Mandiner 15:21 + Március 2-án tartják az ötödik Borjog és bormarketing konferenciát. Gerendai Károly a Michelin-csillagok titkát osztja meg, a Master of Wine-aspiráns Fiáth Attila eredetvédelemről beszél, az osztrák bormarketing feje pedig arról tart előadást,…

Egy kastély ünnepnapjai NLCafé 15:20 + Szeretünk a kastélyokhoz meséket társítani: egyszer volt, hol nem volt... Ez persze nem feltétlenül kell hogy visszavigyen a múltba. Mesés, de mai történet ennek az alsóbogáti barokk kiskastélynak a sorsa, ahol éppen karácsonyra készülődnek.

5 ok, amiért a téli babák és anyukák szerencsések NLCafé 15:00 + Sokszor sajnálják a téli babákat, szürkék a hétköznapok, közel van a szülinapjuk a karácsonyhoz, pedig nem is olyan rossz nekik, mint gondolnánk.

Fehérbe burkolózott Baranya megye – galéria Ridikül 14:25 + Akármit is hoz az időjárás mára, azt nem vitathatjuk, hogy országszerte fehér a karácsony. Igaz, nem a hótól, hanem a zúzmarától, de a táj szépsége ettől nem változik. Galéria!

7 csodás film, ami jókedvet varázsol akkor is, ha egyedül töltöd a karácsonyt NLCafé 14:00 + Vannak filmek, amik egyszerűen bármikor, bármilyen körülmények között jókedvre derítenek életvidámságukkal és a belőlük áradó töretlen optimizmussal. Közülük ajánlok egy csokorra valót az ünnepekre.

A karácsony a lélek tükre: ön melyik típus az 5 közül? Szavazzon! HVG 14:00 + Már ilyen is van: karácsonypszichológiai kutatási irányzat. Azt vizsgálja, hogyan közelítünk az ünnepekhez, és ez mit árul el rólunk. Olvassa el Makai Gábor pszichológus írását, azután szavazzon: ön melyik kategóriába tartozik?.

Tudjuk, mióta van csillag a karácsonyfa csúcsán? Ridikül 13:40 + A karácsonyi ünnepkörről, illetve az ehhez kapcsolódó szokásokról sok történet keletkezett, ilyen ez is, amely arról mesél, hogy miért és mióta díszíti a fenyőfák csúcsát csillag. Elolvashatjuk a gyerekeknek, mielőtt hozzákezdenének a…

Ebéd utáni gyógytea az ünnepi lakomák idejére 24 13:37 + Valljuk meg, a legtöbb ember az év végi ünnepkörben az étkezéseknél nem fogja vissza magát.

Furcsa karácsonyi tetkók: talán nem akarsz ilyeneket NLCafé 13:20 + Amikor azt hiszed, kitaláltál valami olyan tetkót, amilyen senki másnak nincs a földön, biztosan tévedsz.

Rosszabbul teljesítenek a vizsgán, akik óra alatt neteznek Női NetCafe 13:00 + A Michigan Állami Egyetem kutatói az óra alatti laptophasználatot tanulmányozták, és azt találták, hogy a diákok átlagosan 37 percet töltöttek a tananyaghoz nem kapcsolódó dolgok interneten történő keresgélésével, melyek közt élen a…

Békés boldog karácsonyt! Porthole 12:15 + Téli ünnepek Karácsony Köszönjük az egész éves figyelmet, és békés boldog karácsonyt kívánunk minden kedves olvasónknak!

Így edzzünk télen a szabadban Spa Trend Online 12:07 + Azért, mert hideg van, egyáltalán nem kell lemondanunk a szabadtéri edzésekről. A futás szerelmesei, a biciklivel vagy gyalogosan túrázni indulók bátran folytassák a mozgást, csupán néhány dologra kell jobban odafigyelniük.

Ne kelljen tűzoltót hívni, előzzük meg a lakástüzet! Család 11:54 + Karácsony Karácsonykor mindig több tűzesethez riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője szerint ezek az esetek egy kis odafigyeléssel megelőzhetők.

Undorító a karácsonyi menü a világ más részein 24 10:00 + Unod a halászlevet? Nézd meg, milyen gyomorforgató a karácsonyi menü a világ másik felén!

A kedvesség a hosszú élet titka a világ legidősebb embere szerint Női NetCafe 10:00 + A 117 éves japán Misao Okawa halála után mindössze öt napig tudhatta magáénak a világ legöregebb embere címet az arkansas-i Gertrude Weaver, aki április 1-jén ugyancsak jobblétre szenderült, méghozzá 116 esztendősen. A…

3 überkirály ajándék, amit az utolsó pillanatban is megvehetsz a neten Player 09:45 + Kőkemény heted volt, közben tisztességesen inni kellett a céges bulin, a plázázástól meg kiráz a hideg. Ismerjük. Minket is. Úgyhogy inkább segítünk, hogy mit tudsz anélkül megvenni még most is a neten, hogy a karácsonyfát sem…

Így karácsonyoznak a világ leggazdagabb tinijei Cosmopolitan 09:40 + Ha már eddig is le voltál döbbenve a milliárdos csemeték fényűző életén, akkor készülj fel, mert az ünnepek közeledtével olyan pénzszórásba kezdtek, amitől neked is leesik az állad!

7 karácsonyi dekor, amit egy perc alatt elkészíthet! Dívány 09:39 + Ha nincs elég idő a nagy karácsony előtti rohanásban, de szeretné feldíszíteni a lakást, akkor itt van néhány szupergyors tipp.

A PMS tünetei a fitneszbloggereket sem kímélik Dívány 09:06 + Kíméletlenül őszinte fotó, ami talán sok nőnek segíthet elfogadnia magát.

Fotók arról, mit gondolnak a kisállataink a karácsonyról - A második sírva nevetős Femcafe 08:46 + Az emberek általában örülnek a karácsonynak, örömmel főznek, vidáman díszítik a fát és szívesen vásárolnak ajándékokat. De mi a helyzet a kiskedvencekkel? Vajon a kutyák és macskák hogyan vélekednek az ünnepekről? Várják vagy a pokolba…

Sokkolóan szép fotók a születésről Lemon 08:38 + Egy új kis élet születése nemcsak karácsonykor megható, és felemelően gyönyörű, hanem minden egyes alkalommal.

Lesd el a sztárok karácsonyi dekortippjeit! Cosmopolitan 08:27 + Idén tökéletes karácsonyi dekorációt szeretnél a lakásodba? Akkor csekkold le, hogy kedvenc hollywoodi sztárjaid milyen ötletekkel rukkoltak elő, és meríts ihletet belőlük!

Kíméletlenül őszinte szöveggel keres párt egy kerekesszékes regényíró Velvet 08:11 + Láng Attila D. megrázó posztját felkapta a Facebook. Ön mit szól hozzá?

Így kerülje el a leggyakoribb karácsonyi baleseteket Dívány 08:09 + Nem is gondolnánk, mennyi veszély leselkedik ránk az ünnepi időszakban. Adunk pár tippet, hogyan kerülje el az olyan katasztrófát, mint például a felgyulladó karácsonyfa.

Grillezett finomságokkal a szépségünkért Spa Trend Online 08:06 + Legyen tél vagy nyár, a grillezésnél kevés jobb társasági elfoglaltság van: közös ételkészítés, majd válogathatunk a finomabbnál finomabb falatok közül. Néhány alapanyagból pedig kimondottan szépítő fogásokat is készíthetünk.

9 tuti diétás tipp az ünnepekre Wellness Cafe 08:00 + Kezdd levessel A kutatások szerint, akik levessel kezdik az étkezést, átlagosan 20%-kal kevesebbet esznek, mint akik kihagyják ezt az első fogást. Ha teheted, a csirkés zöldséglevesből kérj egy tányérral. Kerüld azonban a tejszínes…

Plátói szerelem - az ideális kapcsolat? IgenÉlet 08:00 + Bevallok valamit. 13 éves koromban halálosan szerelmes voltam az akkor 39 éves Delhusa Gjonba. Most 63 éves és 19 éves barátnője van. Szóval nem is az volt a baj akkor, hogy túl fiatal voltam hozzá, hanem az, hogy túl öreg! :) Nem ő volt az…

Veseelégtelenségben szenved a napi négy liter jeges teát fogyasztó férfi Női NetCafe 08:00 + Az orvosok rájöttek, mi áll a férfi veseelégtelenségének hátterében, miután kiderült, hogy minden nap négy liter jeges teát ivott. Az 56 esztendős arkansasi férfi tavaly májusban jelent meg a kórházban hányingerre, gyengeségre, kimerültségre és…

Így érdemes otthon gondozni az aloe vera növényt Női NetCafe 08:00 + Az aloe vera növényt sokan kaktusznak gondolják, pedig valójában egy pozsgásról van szó, amely a liliom félék családjába tartozik. Ebbe a családba több mint 3700 virágos növény tartozik többek között a fokhagyma és a spárga is. Maga az aloe…

Minden napra egy tipp, hogy lendületesen induljon az új esztendő Termálfürdő 07:40 + Itt a karácsony, jön a megérdemelt év végi pihenés időszaka. Következzen minden napra egy -egy nagyszerű tipp, amitől egészségesebben és vidámabban telik a téli szünet.

Stop az ünnepi pluszkalóriáknak! Wellness Cafe 07:30 + Fókuszálj a levesekre! A levesek a karácsonyi menü olyan szereplői, amikből bőven kanalazhatsz kedvedre. Persze az atom-kalóriadús krémlevesekre ez nem igaz! Szerencse, hogy az ünnepi asztalon inkább a halászlé vagy a húsleves a…

Különleges energia lengi be a mai Szentestét - Csoda történhet, ha ezt csinálod Femcafe 07:21 + Különleges energetikájú napra esik az idei szenteste, ezért gyorsan megosztjuk veletek, mire számíthattok, és mire figyeljetek oda az ünneplés közepette. A december havi előrejelzésben kicsit érintettük ezt a témát, de egy nagyobb…

Lapos és izmos hasat szeretnél? Ez a 4 dolog sokkal fontosabb a felülésnél Femcafe 07:15 + Hiába nyomod keményen a felüléseket, mégsem jön a várva várt eredmény? Megvan az oka, hidd el, például ha egyet is kihagysz a 4 legfontosabb dolog közül. Nézzük is ezeket!

A kicsinek a legjobb buli a csomagolópapír Babaszoba 07:05 + Könnyen előfordulhat, hogy a karácsonyi ajándékok közül a csomagolópapír köti le leginkább kis lurkónk figyelmét. Mihez kezdhetünk vele?

Anya sztereotípiák, amiktől rosszul vagyok Babaszoba 06:41 + Ugye te is hallottál már olyan sztereotípiákat, amikkel az édesanyákat szokták illetni azok, elsősorban azok, akiknek nincs gyerekük? Bekategorizálnak minket, nem tudni, miért. Ugye te is unod már ezt?

Töltött káposzta helyett válaszd a halat! Wellness Cafe 06:30 + A legtöbb magyar családban szenteste halat vagy töltött káposztát fogyasztanak. Ha eddig az utóbbi mellett tettétek le a voksotokat, eláruljuk, miért érdemes idén változtatni, és a sokkal egészségesebb halat enni a karácsonyi…

Lepd meg a családodat karácsonykor Babaszoba 06:25 + Összegyűjtöttünk néhány tényleg figyelmes és kedves ötletet, hogy a karácsony reggelét még különlegesebbé tedd a család számára.

Alkohol edzés előtt? Rossz ötlet! Wellness Cafe 06:00 + Mind több alkalommal hallani olyan botrányokról, amikor élsportolók – különösen a focistáknál nagy divat – edzés vagy meccs előtti este lemennek egy klubba és felöntenek a garatra. A hétköznapi ember nem igazán képes megérteni, hogy ez…

Ennyivel növeli a párod a túlélési esélyeidet Babaszoba 05:20 + Tovább élnek a stabil házasságban élők, mint az egyedülállók. A "jóban, rosszban, egészségben, betegségben" mellettünk álló társ mintegy 71 százalékkal növeli túlélési esélyeinket.

„Ne csak ilyenkor kezdjünk el figyelni egymásra!” – karácsonyi interjú Bagdy Emőkével PszichoForYou 23:17 + Mit lehet tenni annak érdekében, hogy a karácsony előtti időszak ne egy lóversenyhez hasonlítson, aminek a végén a célszalagot átszakítva, zihálva esünk be a fa alá? Mire figyeljünk, ha ajándékozunk? Mire és kire van a legnagyobb…

Szalmafürdő és fénysugárút MNO 21:48 + Vidéken vagy a határ menti városokban különleges karácsonyi hangulat várja a látogatókat.

Ezt okozta Pokémon Go Inforádió 21:44 + Téli ünnepek Karácsony Eddig összesen 8,7 milliárd kilométert gyalogoltak vagy futottak az egész világon a Pokémon Go-játékosok a népszerű telefonos alkalmazást fejlesztő Niantic adatai alapján nyár óta, amikor a termék letölthetővé vált.

Kisgyerekek vs. karácsonyfák: gyakorlati tippek Dívány 21:42 + Hogyan állítsunk karácsonyfát, hogy az élmény is töretlen legyen, és a fa, a szoba, a díszek és a gyerek is túlélje a találkozást?

Ajándékok karácsonyra keresztény családok gyerekeinek Dívány 21:12 + Erőltessük ezt a vallás-témát, vagy ne, mi az, amit szeretni fognak, van-e ami esetleg sértő lehet, vagy esetleg olyat adunk ami teljesen alap?

Túlélni vagy átélni akarjuk az ünnepeket? Dívány 21:08 + A rítusok és az ünnepek lélektani jelentőségéről tartott előadást Kozma-Vízkeleti Dániel a Pszinapszis Adventi Kavalkádon.

„Minél hosszabb, annál jobb” – Ezt szeretjük mi, nők a pasikon Femcafe 20:06 + A Trendközelben legújabb részéből kiderül, milyen a legújabb szakálldivat, és miért szeretjük a minél hoszzabb arcszőrzetet a pasinkon. Emellett szó esik az átalakítható táskákról, amik olyanok, mintha egy darabbal rögtön hármat…

Vajon a tetovált férfiak tényleg jobban bejönnek a nőknek? Player 19:45 + Amikor csajozásról van szó, akkor sok férfi úgy gondolja, hogy a tetovált pasikra jobban buknak a nők. Ez tényleg így van?

Karácsony a világ körül: Ázsia KamaszPanasz 19:14 + Ázsia legtöbb országában a karácsonyt összekötik egyéb ünnepekkel is. Nem is mindenhol családi eseménynek számít, hanem csak egy olyan napnak, amikor mindenkivel kedvesnek kell lenni. De olyan ország is akad, ahol akár egy hétnél…

Tüskés fenyő Szimpatika 19:13 + A karácsonyi készülődés se megy mindig fennakadások nélkül, de a problémákon humorral is túl lehet lendülni.

Egy kis Amerika – Benjamin Dhong II. Spa Trend Online 19:00 + Az étkező kialakítása igazi kihívás volt, a klasszikus sorház problémáját orvosolni kellett. E lakrész ablakai egy belső kertre néznek, egy folyosón helyezkedik el a konyhával és a nappalival. Ezért a svéd aranyozott Sandberg tapéta, a Knoll…

Egymilliárdból újul meg a harkányi gyógyfürdő Travelo 18:12 + Harkány A kormány egymilliárd forintos állami támogatásban részesítette Harkányt, az összeget a dél-baranyai város gyógyfürdőjének fejlesztésére fordítják.

Hajnalban ránézett a telefonjára és tömérdek hívás, zömmel a nejétől Velvet 18:09 + Olvasónk egy nős családapával keveredett viszonyba a munkahelyén. Sokáig megtartóztatták magukat, de aztán összejöttek. Nem lett jó vége.

Coming out: Szeretem a csúnya karácsonyi pulcsikat! IgenÉlet 18:00 + Törőcsik Mari Szerintem a karácsonyi ünnepkörnek kölcsönöz egyfajta együvé tartozást, amikor az egész család a legválogatottabb, leghajmeresztőbb mintákkal díszített kötött felsőben ül asztalhoz. A meglepetés erején túl ez az „egyenruha” magában…

6 dal, ha már unja az elcsépelt karácsonyi slágereket Dívány 17:39 + Nem a Száncsengőre szeretne karácsonyi hangulatba kerülni? Mutatunk pár alternatívát, olyanoktól mint a Ramones, Bob Dylan vagy Emily Robert.

Egy kis Amerika – Benjamin Dhong I. Spa Trend Online 17:00 + Benjamin Dhong belsőépítész munkája egyszerre szép, sugárzóan finom és drámai. A San Francisco-i lakás angol tulajdonosa bízott az ellentétekre építő, szellemes és sok fényt alkalmazó, élettel teli kivitelezésben, láthatóan sikerrel…

A karácsony a titok és a közös élmény ünnepe Dívány 16:30 + A karácsony titok és meglepetés a gyerek számára, akkor tudja igazán várni, ha van benne rejtély, ugyanakkor szól a közös készülésről is - írja pszichológusunk.

Csinos és elegáns ruhák karácsonyra 10 ezer forint alatt - Ezekben az egész rokonság minket dicsér majd Femcafe 16:26 + Karácsonykor sorra követik egymást a családi vacsorák és a rokonlátogatások, ezért érdemes még most beszereznünk néhány elegáns, ünnepi ruhát, amikben csinosak leszünk az összejövetelek alatt. Most meg is mutatom a kedvenceimet…

Élnek még nagylelkű emberek: kifizette egy ismeretlen karácsonyi ajándékait Faktor 16:15 + Fizetéskor visszautasították egy nő kártyáját, elment egy automatához, de mire visszament, már minden ki volt fizetve.

Elég 5 óra alvás? HáziPatika 16:00 + Sok millió brit felnőtt, a 30-50 éves korosztály csaknem negyede legjobb esetben is csak napi öt órát alszik - derült ki a University of Leeds pszichológia tanszékének tanulmányából. Vajon miért alszanak ilyen keveset és milyen…

101 szobás hotel nyílt a Deák tér közelében Travelo 15:47 + A 101 szobás Exe Danube Budapest négycsillagos szálloda az Andrássy út és a zsidó negyed közelében található, és modern berendezésekkel, dizájner étteremmel várja vendégeit

„Főznöd kell, anyukám, mit öltözködsz?” WMN 15:03 + Nyilván mindenki másképp csinálja... de azért a legtöbb családban mégiscsak az a módi, hogy nem az egész napos főzős ruhában ül asztalhoz a család karácsonykor. Vagy legalább olyasmiben tolja a konyhában, ami utána az…

8 szépséges Harry Potter tetoválás, ami minden rajongót szíven talál Femcafe 14:26 + 11 éves voltam, amikor elolvastam a Harry Potter-széria első kötetét és emlékszem, mennyire magával ragadott a történet. Persze közben fel voltam háborodva, én miért nem kapok egy levelet, amiben az áll: felvettek a Roxfortba.…

Még fehér karácsonyunk is lehet WeLoveBalaton 13:18 + Hószállingózás az egész hétvégén előfordulhat, de sajnos ónos esőt is kaphatunk a nyakunkba - mindenki vigyázzon az utakon!

D. Tóth Kriszta: Alacsony lányok, ne sírjatok Startlap 13:12 + „A jóisten csak addig növeszt minket, míg el nem érjük a tökéletes méretet. Van, akinek ez előbb sikerül, mint másoknak.”

3 saját kezűleg készített „last minute” csúcsdísz a karácsonyfára Nők Lapja 12:56 + Fejedelmi dísz a fára Hozzávalók: 1 keménypapír Ragasztó Ecset Sárga tempera Csillámpor Koronázzátok meg az ünnepi hangulatot egy igazán fejedelmi

A 90 éves Erdős Lajosnét köszöntötték Gyulatelevízió 12:51 + 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Görgényi Ernő polgármester és Sós Judit osztályvezető Erdős Lajosnét. Éva néni 1926 december huszonkettedikén született Gyulán. Élete nem nélkülözte a megpróbáltatásokat. 18 évesen öt évre…

Felismeri a gyalogost és védi az utast Lokál 00:01 + Az Auto Bild Allrad – a legnagyobb európai off-road magazin – olvasói a Tiguant választották az év összkerékhajtású autójának. 2007-es indulása óta ötödik alkalommal nyerte el a címet.

Karácsony a világ körül: Afrika KamaszPanasz 19:14 + A karácsony egy tradicionális keresztény ünnep, de sok nem-keresztény ember is ünnepli világszerte a szeretet ünnepeként. A modern és népszerű ünneppel együtt jár az ajándékozás, a karácsonyi zene, a különböző mintázatú üdvözlőlapok…

Jól öltözött „vevők” lopják a fenyőket MNO 14:06 + Megjelenik a standon a jól öltözött vevőjelölt, válogat, majd a hóna alá csap egy fát, és már szalad is.

Karácsony a világ körül: Amerika KamaszPanasz 17:14 + Az amerikai Mikulás, vagyis Santa Claus, 1860-ban született az USA-ban, és nevét a holland telepesekkel együtt érkezett Sintaklaus után kapta. Bár a hollandok már a 17. században magukkal hozták Sintaklaust, Amerikában egészen addig nem…

