Tizenöt éve nem láttam a saját körmeimet

Manapság a nők egy része elképzelhetetlen enélkül: mi a műköröm lélektani titka? Olvassa el anya és lánya történetét. Minden egy kis faluban kezdődött... "Ez valami furcsa, talán morbid bekattanás nálam. Ha a körmeim rendben vannak, akkor szebbnek érzem magam." Körmöshöz (összesen) öt ujjal, naná! Azért, mert az ember elfogadja és szereti magát úgy, ahogy van, még jól jön az a kis tuning néha, nemde? De, de! Anyu rúzsát ellopni, és beleszagolni a púderébe... milyen jó is volt! Hát még, ha az ember olyan szerencsés, hogy az édesanyja kozmetikus! Ilyen gyerek volt Pásztory Dóri is, aki most elmeséli, hogyan szívta magába az illatokat és a szépséget már egészen korán egy igazán különleges helyen. Pásztory Dóri írása.