A pannonhalmi szerzetesek szőlőnövény-kivonataiból készítenének étrend-kiegészítőket. A készítmények többféle betegség megelőzésére és kezelésére is hatásosak lehetnek.

Az MGYK és a MOK budapesti szervezetének szeptember 27-ei közös fórumán az e-recept rövid ismertetése mellett a november 1-ig elvégzendő feladatok áttekintésére és megbeszélésére is lehetőség nyílik.

Merci, Tomi, Kata, Bence – négy fiatal, akik a Gyógyszerészek Világnapja (szeptember 25.) alkalmából elmondták véleményüket, hogy milyen is az a gyógyszertár ahová szívesen mennének receptet kiváltani, vásárolni. Világos és…

Az AMH egy olyan hormon, amelynek többféle feladata van a szervezetben. Laborvizsgálat során a vérből kimutatható a szintje, amely többféle dolgot is jelenthet.

Amennyiben nem okoz panaszt a ciszta, akkor is érdemes műtéti úton eltávolítani, hiszen növekedésével a petefészekszövetet roncsolja, így rontja a későbbi teherbeesés esélyét.

Egy hosszú ideig tartó, nagy betegkör bevonásával végzett vizsgálat bebizonyította, hogy sem a C-, sem pedig az E-vitamin önmagában nem segít a szívrohamok megelőzésében. Számos kedvező tulajdonságuk ellenére tehát ezen a vizsgán…

Egy új, a Diabetes Care-ben megjelent tanulmány szerint noha a középkorúak és az idősebbek is szívesen élnének rendszeres szexuális életet, a cukorbetegség rontja a libidót és merevedési zavart is eredményezhet.

Ha az eddigi figyelmeztetések még mindig nem győzték meg a dohányzás ártalmairól, talán most sikerül. A Rochester Medical Center tudósai arra a megállapításra jutottak, hogy a passzív dohányzás akár gyermek, akár…

Fáznak a betegek és a dolgozók is. Elromlott a kazán a János kórházban, nincs fűtés. Van, aki a kórteremben pulóverben van vagy plusz takarót vittek be a hozzátartozók. Az egészségügyi személyzet és a takarítók közül is van, aki…