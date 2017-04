Sőt, nemcsak azt mondjuk meg, hány éves vagy lélekben, hanem azt is, melyik foglalkozás illene hozzád. Gyere, játssz egyet velünk!

Az alváshiány az egyik legsúlyosabb egészségügyi probléma napjainkban: bármennyire is úgy gondoljuk, hogy a fáradtságon kívül nem lesz következménye, hosszú távon növeli a krónikus betegségek kockázatát.

Állóképességi edzészónák: mit tudtok róluk? 5 különböző zóna van (például az, ahol már ég a zsír), szakértőnk, Czanik Balázs capoeira aerobik edző, életmód tanácsadó elmondja, mit is jelentenek pontosan.

Az ukrán Élő Barbie már eddig is mindent megtett, hogy egy rakás ellenséget szerezzen magának, de úgy tűnik, ennyivel nem éri be. A legfrissebb videójában ugyanis még a maradék rajongóját is sikerült magára haragítania!