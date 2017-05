Édesíti az életed, pedig halálos

Cukros vagy cukormentes, úgy tűnik az agyunk nem rajong az üdítőkért. A cukros üdítők egészségesebb alternatívájának gondolt italokkal is érdemes csínján bánni. Bár valószínűleg senki nem gondolja, hogy egy cukormentes kóla magába szivattyúzása egészséges módja a folyadékbevitelnek, valószínűleg sokan nyugtatgatják magukat azzal, hogy ez még mindig jobb, mint egy tonnányi cukrot tartalmazó normál változat felhörpintése. Számukra bizony rossz hír lehet a Science of Us cikke, és az az ennek ellentmondani látszó kutatás, ami az édesítőszeres üdítőitalokat a demencia és az agyvérzés nagyobb valószínűségű előfordulásához köti.