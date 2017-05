A túlságosan vastag hasi zsírréteg akkor is veszélyesnek számít, ha nem társul magas testtömeg-indexszel. A szakemberek minden figyelemfelhívása ellenére az emberek többsége alulbecsüli a hasi elhízás kockázatát.

A nyári szaunázásról elterjedt tévhit, hogy egészségtelen, mert a túlzott meleg már nem használ, hanem árt a szervezetnek. A túlmelegedés valóban ártalmas, de a szaunázás még a legnagyobb melegben is előnyére és nem hátrányára válik a…

Kikészített a főnököd vagy épp a következő húzós vizsgád miatt akadtál ki? Ha eddig te is egy kis nasival próbáltad magad megnyugtatni a durva helyzetekben, akkor most eláruljuk, hogy mik azok a falatok, amik még ilyenkor is tiltó listások!