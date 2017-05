Amilyen a személyiséged, olyan az egészséged

Bizonyos kutatások már korábban is utaltak arra, hogy egyes személyiségjegyek hatással vannak az immunrendszer működésére, ezáltal pedig általános egészségi állapotunkra is. Minden résztvevőt arra kértek, hogy töltsenek ki egy tesztet, amely a személyiség öt alapvető dimenzióját méri: extraverzió, neurotikusság, nyitottság, barátságosság, lelkiismeretesség. Ezután vérvételen is átestek az önkéntesek, és a szakemberek azt vizsgálták, hogy az immunrendszer működéséért felelős sejtek milyen állapotban vannak.