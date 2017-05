Így tér vissza a divatba, vidámítja meg a nyarat a 80-as évek fonott strandtáskája. Most viszont nem csak strandra, de hétköznapokra is remek viselet. Összeszedtük a legizgalmasabb darabokat.

Lapostól a platformig, a csillogótól a brokátig: mind-mind az idei tavasz és nyár cipődivatja! Nyertek azok is, akik szeretik kényelemben tudni a lábukat, és azok is, akik kedvelik az extravagnciát! Ezeket a remek cipőket nemrégen fényképeztem…

Look of the day: @hellajanosi . Tagelj minket (képen @fashionfaver, kommentben #fashionfave) Te is, hogy téged is megmutathassunk! Ezt olvastad már? Nyerd meg Te a 3db, fotózással egybekötött balatoni vitorlázás egyikét Nyerd meg Te a…