Whitney Houston biszexuális volt?

Film készült a különleges kapcsolatról, mely barátjához és asszisztenséhez, Robyn Crawfordhoz fűzte. Whitney Houston tragikus életéről és haláláról szóló, Can I Be Me című dokumentumfilmet szerda este, a Tribeca Filmfesztiválon láthatták először a meghívottak. A film Houston különleges kapcsolatát meséli el legjobb barátjával és asszisztensével Robyn Crawforddal – írja a Nydailynews.