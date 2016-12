Világsztárnak lett az asszisztense - de 24 órában

Milyen Kylie Jenner asszisztenseként dolgozni? Dívás viselkedés, parancsolgatás, állandó rohanás: te is így képzeled el, milyen lehet a Kardashian-Jenner klán alkalmazottjának lenni? Nem csoda, hogy Victoria Villarroel Gamero is nagyon izgult első napján Kylie asszisztenseként… Egy átlagos embernek a családtagjai, szerelme vagy esetleg a háziállata az, akivel a legtöbb idejét tölti, de hát tudjuk, hogy a Kardashian-Jenner lányok cseppet sem átlagosak. Ugyan Kylie Jenner is igyekszik minél többet együtt lenni pasijával, Tygával (és ezt állandóan meg is örökíti Instagramon és Snapchaten), mégis a személyi asszisztense az, aki szinte állandóan mellette van – szó szerint. Victoria Villarroel Gamero most Kylie appján mesélt a kapcsolatukról és munkájáról…