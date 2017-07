Rubint Rella természetesen híres rokonával tartott a legújabb Alakreform táborba is.

Nem viccelünk, Fresh Andi és a realityceleb már az első közös fellépésen is túl vannak. Videó.

Kustánczi Lia bámulatos dekoltázsát a Balaton Soundon is megmutatta.

A 36 éves híresség nagyon is hétköznapi, bikinis fotójára felhördült kicsit az Instagram népe.

Úgy tűnik, az énekesnő továbbra is fúj a Kardashian-West házaspárra: a popókirálynő Beyoncé ikreinek születése alkalmából küldött egy 160 ezer dolláros csomagot, amit a popsztár egyszerűen csak továbbadott!

Egész héten szavazhattak a Nap kérdésére weboldalunkon, és az ATV Facebook-oldalán. Az eredményeket Simon András ismertette estérő-estére az A nap híre című műsorban. Most mutatjuk, miről és hogyan voksoltak.

Ezeken a fotókon úgy röhögtünk, hogy már sírtunk is.

Nem csak Magyarországon, Hollywoodban is jelentős különbségek vannak a női és a férfi fizetések között. Ez ellen már többen felemelték a hangjukat, most pedig tettek is valamit ellene. Emma Stone legújabb filmjében a férfi színészek…