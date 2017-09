Realitynéző veteránnak számítok, engem meglepni nemigen lehet – gondoltam egészen tegnap estig, mikor is leültem, hogy megnézzem a Viasat3 új opusának premierjét. A Feleségek luxuskivitelben nagyon beteg szociográfiai munka lett…

Az Éjjel-nappal Budapest sztárja mostanában több fotót is megosztott sportoló szerelméről, de a legújabb kép egyértelműen viszi a prímet.

A te heteid is picit üresek, mióta véget ért a csinos kis hazudozók története? Akkor most garantáltan ujjongani fogsz, ugyanis már készül egy újabb PLL-sorozat, ráadásul a kedvenc szereplőid közül ketten is visszatérnek!