Krisztina bizony lecsapott Nagy Feróra és Müller Péter Sziámira

Női ügynök is jelentett Nagy Feróról. Több száz oldalnyi ügynöki jelentés létezik az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában Nagy Feróról és Müller Péter Sziámiról. Róluk, mint ahogy más zenészről is többek közt a BRFK III/III-A Alosztálya által foglalkoztatott "Krisztina" fedőnevű ügynök is jelentett, aki a punk, új hullámos együttesekről adott információkat.