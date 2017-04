Kim Kardashian ikreket akar: saját testvére lesz a béranya?

A sztárvilág új égisze az ikreknek áldoz. Úgy tűnik, Kim Kardashian egyenesen béranyát keres, hogy ikrei lehessenek. Nem is akárkire gondolt első körben: a saját testvérére. A vér is válhat (magzat)vízzé? Kim Kardashian és Kanye West két gyönyörű gyerek szülei, ám most kiderült, hogy mindenképpen szeretnének még egy ikerpárt is. A gond csak az, hogy Kim nem hordhatja ki a magzatokat egészségügyi problémája miatt: a második terhességénél a méhlepény beágyazódási rendellenessége miatt rengeteget szenvedett. A radaronline úgy tudja, most minden erejükkel azon vannak férjével, Kanye Westtel, hogy megtalálják az ideális béranyát, aki ikrekkel ajándékozza meg őket.