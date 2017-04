Anyósbecs: válik Janet Jackson - 5 év után betelt a pohár

A döntés már csak azért is meglepő, mert januárban született meg első közös gyermekük. A válás oka: közöny az énekesnő anyósa iránt. Janet Jackson és Wissam Al Mana első közös gyermeke idén januárban jött világra. Már csak ezért is meglepő, hogy az 50 éves énekesnő bejelentette: öt év házasság után elválnak útjaik a katari üzletemberrel. A pár 2010-ben egy hotel megnyitóján ismerkedett össze, két évvel később pedig már össze is házasodtak. Amikor Janet Jackson teherbe esett, férje végig mellette volt, és látszólag úgy tűnt, semmi nem állhat boldogságuk útjába.