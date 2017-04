Harry hercegnek nem sok kellett a teljes idegösszeomláshoz

Nem csak magánéletére hatott ki, hogy 12 éves korában tragikus autóbalesetben elhunyt édesanyja. A The Telegraphnak árult el további részleteket erről az időszakról. Nem most beszél először nyíltan arról, hogy miként élte meg azt, hogy édesanyja 1997-ben tragikus autóbalesetet szenvedett.A Prince Harry in Africa (magyarul Harry herceg Afrikában) című dokumentumfilmben mondta el, hogy nagyon nehéz volt neki 12 évesen megbirkóznia a történtekkel. "Sosem foglalkoztam vele, hogy mi is történt valójában. Elnyomtam az érzéseimet, és nem is akartam gondolni az egészre" - mondta Harry herceg.