A 30 éves férfi egy táblával próbálkozott be Barack Obama 18 éves lányánál, de az ügynökök egyből lekapcsolták.

Clint Eastwood új filmjében ismét hétköznapi emberek válnak hőssé: ezúttal három amerikai hiúsít meg terrortámadást egy Brüsszelből Párizsba tartó vonaton - írta a The Hollywood Reporter.

Fresh Viki csak azt tette szóvá, hogy szerinte a másik csapattal kivételeznek az Extrém Activityben. Ábel Anitának azonban több sem kellett, elmagyarázta a helyzetet, nem is akárhogyan.

Aki ismeri Hódi Pamelát, tudja, milyen érzelmes ember, és könnyen el is sírja magát. Még most is kicsit könnybe lábadt a szeme, amikor a hétvégi leánykérésről mesélt.