Mondtam, hogy pánikra semmi ok, lám én is elkészültem közben az ünnepi vacsorával is 444 12:51 + Ezt egyben üzenem haza is, ha bárki aggódott volna. Kellemes délutánt a most ébredőknek ezen a hírszempontból hálásan lassú szombaton, karácsony előestéjén. Az időjárás nem változott lényegesen, továbbra is fennáll az ónos…

Ezek voltak Tom Hanks leg-leg-leg pillanatai Budapesten NLCafé 10:32 + Októberben végre mi is láthattuk az Infernót, amiért Tom Hanks kétszer is hosszabb időre ellátogatott fővárosunkba. Itt tartózkodása alatt Polski Fiatokkal és Antonio Banderasszal fotózkodott, megünnepelte a szülinapját, és még…

A Love adventi szexinaptárjánál nincs is szebb karácsonyi sorozat idén Velvet 09:14 + Idén is bearanyozta a karácsonyi készülődést, összegyűjtöttük a legjobbakat a fa alá.

Kulcsár Edina és párja rajongásig imádják egymást NLCafé 09:12 + Kulcsár Edina és Csuti szuper párost alkotnak. Az elmúlt hónapokban sok minden kiderült kettőjükről, de az biztos: ilyen az igazi szerelem, és ez még akkor is látszik, amikor vitatkoznak.

Unja már, hogy minden karácsonykor ugyanazt nézi? Az ATV segít! ATV 09:01 + Spartacus, A születés, Hyppolit, a lakáj, Beethoven, Sztárom a párom, A belső ember, Egri csillagok, A szív hídjai, 80 nap alatt a föld körül, Casablanca, Ének az esőben, A pelikán ügyirat, Csinibaba, Hanta boy, A nagy balhé. Nálunk mindenki…

Jelmeztárashoz került idén a Bujtor-emlékgyűrűt HírTV 08:50 + Egy jelmezgyártási asszisztensé lett idén a Bujtor-emlékgyűrű.

Klapka György okkal nem látogatja Mary Zsuzsi sírját - Az énekesnő ma 5 éve hunyt el Femcafe 08:30 + Hazánk egyik legszerethetőbb énekesnője, Mary Zsuzsi ma 5 éve hunyt el. Volt férje, Klapka György korábban azt mondta, soha nem látogatja a sírját, de erre jó oka van. Karácsonykor mindig érte ég a gyertya.

Palvin Barbi újabb félmeztelen képeket osztott meg magáról Cosmopolitan 08:13 + Palvin Barbi egyre merészebb fotózásokat vállal be, most pedig ezek közül újabb extra szexis képeket osztott meg az Insta-oldalán! Nem csoda, hogy pillanatok alatt bejárták a netet!

A sóska verheti szét a baloldali összefogást - íme, a politikusok karácsonyi menüje 24 07:40 + Vajon a politikusok is ugyanazt eszik karácsonykor, mint mi? Bejgliznek és halászleveznek? Ennek jártunk utána a pártvezéreknek kiküldött kérdésekkel.

Mata Ricsi két év alatt tinikedvenc lett NLCafé 07:23 + Bizony két év nagy idő, főleg abban az életkorba, amikor az ember gyerekből kamasz lesz. Emlékszel még, milyen volt Mata Ricsi az X-Faktor előtt az ének iskolájában?

Kvíz: Teszteld, mennyire ismered a karácsonyi filmeket! NLCafé 06:50 + Te is a karácsonyi filmek szerelmesei közé tartozol, és örömmel kapcsolódsz ki az ünnepekkor az örökzöldekkel? Némelyik még DVD-n is megvan? Vagy akkor is a könyöködön jön ki, ha sosem szeretted? Most tesztelheted, mennyire ismered…

Sztárbabák, akik idén karácsonyoznak először NLCafé 06:40 + Emlékszel még azokra a sztárbabákra, akik idén születtek? Végignéztük, kiknek született ebben az évben gyerekük, nekik igazán különleges lesz a karácsony, az biztos.

5 ellenállhatatlan fotó Dobó Katáról NLCafé 05:45 + Dobó Katára öröm ránézni, nem meglepő, hogy a Válótársakban is a csábító ügyvédnő szerepét kapta. Lazításként hoztunk 5 fotót az elmúlt egy évéből. Érdemes megnézni őket!

Jennifer Lopez és Drake között nincs semmi Velvet 21:26 + Hivatalosan is csak barátok, akik együtt dolgoznak valami számon.

Palvin Barbi még karácsony előtt villantott egy hatalmasat 24 19:11 + A gyönyörű modell melleit ezúttal tényleg csak egy parányi csipke takarta. Fotó.

Félmeztelen fotók kerültek nyilvánosságra a Pretty Little Liars sztárjáról Cosmopolitan 15:24 + A hírességek egyik rémálma, hogy valaki meghekkeli a telefonjukat, és így felkerülnek a privát képek az internetre – és sajnos a héten Lucy Hale-el, vagyis a PLL Airájával pontosan ez történt!

Carrie Bradshaw-ként pózolt egy férfi, sztár lett belőle Cosmopolitan 14:40 + Amióta a Szex és New York befutott, nők milliói próbálták leutánozni Carrie trendi szettjeit, nemrég pedig egy New York-i pasi is megkísérelte ezt, és villámgyorsan igazi Insta-hírességé vált!

Így emlékezett vissza 2016-ra Adam Lambert Starity 14:39 + Évlezáró poszttal köszöntötte Adam Lambert rajongóit hivatalos oldalán.

Síparadicsomban lazított lányaival Béres Alexandra – Fotó! Lokál 08:00 + Béres Alexandráék a napokban jöttek haza Obertauernből, ami a síparadicsomok egyik legjobbja, hiszen ez az a hely, ahol mindig van hó.

Imádnivaló glam-rokokó darabok a Fendi jövő tavaszi-nyári kollekciójában marie claire 06:00 + A Fendi új tavasz-nyár 2017 kollekciójának darabjait nézve csak nagyokat pislogni, és sóhajtozni tudunk. Lélegzetelállító darabok, amelyeket Adele és Edoardo Fendi unokája, Silvia Venturini mutat be az alábbi videóban!

Barátnőjével vállalhat közös gyereket Cini lánya Lokál 00:01 + Messze esett az alma a fájától, hiszen a mindig is férfifaló hírében álló énekesnő lánya, Niki nemrég bevallotta: lányt szeret. Cini ezt elfogadta, és már nagymamasága miatt sem aggódik, mert Niki beígérte neki az unokát.

Várkonyi Andrea a balesete óta retteg az utakon Lokál 00:01 + Várkonyi Andrea élete egyik legnagyobb szerencséjének tartja, hogy nem történt nagy baja a pár héttel ezelőtti autóbalesete során.

Király Linda sóbarlangban tölti a karácsonyt Női NetCafe 19:20 + BMW Zsúfolásig megtelt játékokkal a „Legyél Te is MINI angyal” kezdeményezés alkalmával a Wallis Motor Pest Hungária körúti szalonja elé kiállított MINI Clubman. A karácsonyi dekorációval ellátott autót a márka nagykövetei - Király…

Nézz meg 40 ezer képet egy legendás motor újjászületéséről Vezess 18:26 + Nyugi, csak öt percedbe kerül! A Hagerty nem az első timelapse videóval lepi meg a globális autórajongó közösséget, és meglátszik a gyakorlat. Ez a videó még magasabb szintre emeli a szokásos kitűnő minőséget.

Botrány az oroszországi tömeges alkoholmérgezés miatt Inforádió 18:16 + 7 hír a témában A metilalkohol mellett egy eddig azonosítatlan szer is okozott halált az irkutszki tömeges alkoholmérgezés során, amelynek eddig 72 áldozata van - közölték csütörtökön kórházi források a TASZSZ orosz hírügynökség jelentése szerint.

Bombariadó a Nyugati pályaudvarnál Inforádió 15:42 + Rendőrség A hatóságok csütörtökön lezárták a Teréz körutat a Nyugati térnél egy elhagyott csomag átvizsgálása miatt, a villamosok sem közlekedtek.

Henrik és az ATV angyalai ATV 14:16 + Tudja, mi az összefüggés a karrier csúcsa és aközött, hogy a férfi rámenős? Havas Henrik többek között ezt is kibeszéli az ATV három munkatársával közéleti talkshowjában. És, akik arra vállalkoznak, hogy az ünnepek előtt leüljenek az…

Negyvenezer égővel készült idén a helesfai család HírTV 11:41 + Negyvenezer égő díszíti azt a helesfai házat, amelyet már harminc éve világít ki karácsonyra az ott lakó család.

Az HBO lett a sorozatgyártók éllovasa Női NetCafe 09:05 + A Kreatív Craft Award díjátadón 9 Craft Awardot az HBO kapott, ebből 5 díjat az Aranyéletért zsebelt be a csatorna. A Kreatív által kiosztott jutalmak mellett idén Clio díjat is nyert a csatorna, mely a kreatív iparág legnagyobb elismeréssel bíró…

Bebe első karácsonya a válás után Női NetCafe 07:20 + Bebe novemberben jelentette be, hogy nyolc év után elválik feleségétől. A Back II Black zenekar egykori frontemberének ez lesz az első karácsonya Kata nélkül, mégsem szomorú, sőt már nagyon várja az ünnepeket.

Magyarul is megjelent a Jeruzsálem, a várva várt gasztrokönyv marie claire 05:00 + Az ezerarcú város nevét viselő gasztrokönyv a levesreceptektől kezdve, a húsokon és halon, a zöldségeken és salátákon át a süteményekig és desszertekig mindenkinek kínál felfedeznivalót.

Ahogy a japán diplomatakonvoj pályára hajt, azt látni kell Vezess 12:21 + A politikai vezetők esetén nem csodálkozunk rá a legfelsőbb kategóriát képviselő szolgálati autókra. A japán miniszterelnököt például egy V12-es Toyota Centuryval szállítják, de a következő videó nem ezért érdekes.

Meghalt Michele Morgan ATV 21:10 + Elhunyt Kilencvenhat évesen kedden elhunyt Michele Morgan, a 20. század egyik legnagyobb francia színésznője - tudatta családja a francia sajtóval.

Zséda: „Én hiszek a gondolat teremtő erejében!” Debmedia 09:23 + Zséda Talán a két legfontosabb dolog, amit egy szülő a gyermekének kívánhat: az egészség és a boldogság. A boldogság elérésében a családon kívül hatalmas szerepe van az iskolai, óvodai környezetnek is, amellyel gyakorló édesanyaként…

Reggel 7:59 888 07:58 + Terrortámadás USA Terrortámadás Berlinben; Trump az USA 45. elnöke; lengyel belpolitikai válság.

Az öreg melós 40 kukával büntette a szabálytalan autóst Vezess 17:18 + Az öreg utcaseprő megunta, hogy a tilosban parkoló autót folyton kerülgetnie kell, és a maga módján vágott vissza.