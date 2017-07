Nőgyógyászat: Varga és Fazekas városában ez a reggeli

Két gusztustalanság volt a reggeli a nőgyógyászaton - számol be az NLCafé az esetről - fotóval. Mint írják: finoman fogalmazva szerény reggelit adnak a karcagi kórház nőgyógyászatán. A tányéron árválkodó húskészítmény látványa gusztustalan és egyben elszomorító is. Most a karcagi Kátai Gábor Kórház nőgyógyászati osztályáról küldött be egy fotót a Kórházi Koszt Facebook-csoportnak. A szűkszavú leírásból kiderül, hogy a reggelire adott két szikkadt, többnaposnak tűnő krinolindarabka mellé volt kenyér is. Ehhez képes a pécsi szülészet reggelije fejedelmi menü.