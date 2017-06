Nincs a vizes vébének nemzetközi kampánya

Bár Kuna Tibor cége 3 milliárdot kapott a vizes vébé reklámozására, a cég nem hajlandó elárulni, hogy jelent-e már meg egyáltalán külföldi médiafelületen bármi is a vizes vébéről. Nem árulja el a szervezőcég és a megbízott ügynökség, hogy megkezdődött-e már a vizes vébé nemzetközi kommunikációja – írja a Magyar Nemzet. Borsa Miklós, a Bp2017 Kft. szóvivője még kedden sem tudott választ adni erre a kérdésre, mert mint mondta, ezeket a feladatokat a világbajnokság kommunikációjával megbízott Trinity International Communications Kft. koordinálja. A Szijjártó Péter külügy- és Seszták Miklós fejlesztési miniszterrel is jó kapcsolatot ápoló Kuna Tibor ügynöksége azonban saját feladatáról sem ad megfelelő tájékoztatást a sajtónak. A lap úgy tudja, ezt a Bp2017 Kft. vezetése már nehezményezte is, de a Trinity továbbra sem közölt részleteket a nemzetközi kampányról.