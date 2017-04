Lex CEU után: itt vannak a Lex Jordán alapjai

Az előterjesztés alapjaiban változtathatja meg a kinevezések rendjét. Elkészült, és a megyei jogú városok vezetőinek már szét is küldték a színházigazgatók kinevezéséről szóló új kormányzati előterjesztést. A Jordán Tamás igazgatói kinevezési kálváriája után megjelent javaslat kormányrendeleti szintre vinné a kinevezések elvárásrendszerét. Az érintett tárca vezetője ez alapján saját elgondolása szerint válogathatna a színházigazgató-jelöltek között, és akár felmentést adhatna olyan elvárások alól is, mint a szakirányú végzettség, amennyiben a pályázó rendelkezik előadó-művészeti szervezetben szerzett legalább ötéves vezetői gyakorlattal. A Válasz.hu szerint azon most megy a brusztolás, hogy ezt az ötéves követelményt is csökkentsék háromra.