Csak csodálni lehet a 12 éves magyar lányt

Hajléktalanoknak vitt húsvéti ajándékot egy 12 éves lány. Hatalmas kuglófot sütött, a félretett pénzéből is adott. A 12 éves Lina húsvét alkalmából úgy döntött, segít a rászorulókon: hatalmas kuglófot sütött, amit hajléktalanok között osztott szét Budapest belvárosában. Ezen kívül 100 forintos érméket is csomagolt nekik. A kislány édesapja meg is lepődött, mert tudja, hogy Lina spórolós kislány. Most viszont már azt is tudja, hogy "szociálisan érzékenyebb az átlagnál", ahogy a Borsnak fogalmazott. A férfi egyébként azon is meglepődött, hogy a hajléktalanok összeszedték maguk után a szemetet.