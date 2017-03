Infarktusa volt a magyar orvosnak, otthagyták a mentők

Azt mondták, nem indokolt a beszállítása. Két órával később dr. Keszthelyihez újra kimentek a mentők - ezúttal egy másik kocsi -, ők már kórházba szállították a férfit, ahol meg is műtötték az infarktus miatt. A 63 éves Keszthelyi Gyula még tavaly december elsején hívta ki a mentőket, mert infarktust kapott. A mentők annak rendje és módja szerint kiértek, csináltak egy EKG-t, és bár az EKG pozitív lett, azt mondták, nem szükséges bevinni a kórházba. Pedig az orvos kifejezetten ezt kérte tőlük - már volt egy infarktusa és pontosan tudta, hogy most is veszélyben van.