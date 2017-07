Gróf Zichy visszatért: "Az országot kell újjászervezni"

„Mit keresnek a grófék megint a kastélyban?” Gróf Zichy László a nagy nehézségekkel újjáépülő nágocsi kastélyban él, és feleségével hetvenesztendősen is azon dolgozik, hogy ott a vidék felélesztéséhez és újjászervezéséhez teret és tudást biztosítson. A nágocsi Zichy-kastélyt hatvan évre vette vagyonkezelésbe az államtól Zichy László. A felesége 89 éves lesz, amikor visszaadja az úrilak kulcsát. Addig azonban még sok a tervük. Nehéz, ám hasznos munka zajlik az ősi falak között. Először Szlovákiából telepítették ki a szüleimet és két idősebb testvéremet. Mindent elvettek tőlük. Aztán Somogyban és Zalában elkobozták az apám tulajdonában lévő földeket és a surdi kiskastélyt. Végül vitték az anyám maradék pénzén vásárolt budai Napraforgó úti kis Bauhaus villát is. Az ÁVH a Polgár melletti Kasziba tanyát jelölte ki lakhelyül a családnak, négyünknek egy libaól jutott, ősszel belül is jéggel. Később egy kamra.