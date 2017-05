Civilek zebrákat festenek fel a Rakparton

Igenis legyen több átkötés a Rakparton, főleg azokon a helyeken, ahol le is lehet sétálni a partra. Viszont gerillába felnyomni zebrákat elég kockázatos - fotó! Megpimpelték a zebrát a Gellért téren. Kicsivel odébb pedig felfestettek egyet gerillában. Kérdés: mennyire jó ötlet? Egészen érdekesen dobtak föl egy zebrát a Gellért téren, pontosabban a Valdemar és Nina Langlet rakparton (amelyet a tényleg szép szándék ellenére, valószínűleg soha nem fognak így hívni a budapestiek). Mintha konfettivel szórták volna meg az utat, vagy egy fagyit forgattak volna meg színes cukorkába. Oké, hogy szabálytalan, de lássuk be, ártalmatlan és kedves. Nekem tetszik. Az elkövetőkről semmit nem tudok, de ketten is elküldték nekem a fotóit. Az egyikük Tömör Miklós, a Valyo lelke, egy másik furcsa zebrajelenségre is felhívta a figyelmemet a közelben.