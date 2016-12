Bróker Marcsi földije bizalmasának top ingatlana

Varga Mihály bizalmasa panorámás önkormányzati ingatlant bérel a Ferencvárosban. Onnan nem mindennapi kilátás nyílik a budai hegyekre, erről Varga Zsoltné Szalai Piroska egy fényképet is közzétett idén nyáron a Facebook-oldalán. A lakásbérlés körülményeiről a miniszteri tanácsadót is megkérdezték volna, ám lapzártáig nem tudták utolérni. A Fidesz–KDNP korábbi és jelenlegi önkormányzati képviselői mellett a nemzetgazdasági tárca miniszteri tanácsadója és férje is önkormányzati bérlakáshoz jutott Ferencvárosban – értesült lapunk. Varga Zsoltné Szalai Piroska korábban a nők munkaerőpiaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos volt, ma pedig Varga Mihály miniszter tanácsadója, és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriumi elnöke. Jancsó Andrea, az LMP IX. kerületi képviselője hívta fel figyelmünket arra, hogy a tanácsadó férjével tavaly kötött határozatlan idejű lakásbérleti szerződést az önkormányzat. Vargáék a Thaly Kálmán utcában, egy felújított ingatlanban jutottak egy tetőtéri, panorámás lakáshoz.