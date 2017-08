A cigánykirály, aki felzárkóztatná népét

Vízhordófiúként kezdte annak idején a frissen megválasztott cigánykirály, aki először engedett be tévéseket a házába. Megmutatta azt a kriptát is, amit a szüleinek épített. Azt mondja: ő nem a fényűzést keresi, hanem rendet akar tenni a társadalomban. Július közepén nem mindennapi esemény zajlott le Gyöngyös városközpontjában: cigánykirályt választottak. A korona Kanalas Sándor fejére került, akit a helyiek csak Pati Gyusziként ismernek. A férfi a Heti Napló stábját engedte be először az otthonába, ami nem egy palota, hanem egy jelenleg üzemen kívüli étterem.