Egy doboz energiaitaltól bénult le a 13 éves

Nem riogatunk: a hír igaz. Hátborzongató történet járta be a netet egy tinilányról, aki azonnali kórházi segítségre szorult, miután megitta a szokásos napi energiaitalát. Emlékszel még arra a pasira, aki egy évvel ezelőtt túladagolta a kedvenc energiaitalát? Hasonló borzalmas eset történt a 13 éves Caitlin Fraserrel az Egyesült Királyságban, aki a sulija melletti fagylaltos kocsinál vásárolta meg az Emerge márkájú energiaitalát ebédidőben. A fiatal lánynak eszébe sem jutott, hogy bármilyen káros hatása lehetne a koffeinnel turbózott üdítőnek, ugyanis már évek óta minden nap megivott egy dobozzal. Most azonban egészen sokkoló tüneteket kezdett el észrevenni magán. „Az arcom teljes jobb oldala megfagyott. Fogalmam se volt mi történik. Két perccel később már a testem egész jobb oldala nem reagált semmire és nem is éreztem semmit. Nagyon megijedtem” –mesélte kétségbeesetten Caitlin a The Mirror lapnak, aki hozzátette, hogy a kezei is teljesen kékre változtak.